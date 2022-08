Det danske datatilsynet har fått informasjon om at Dansk Retursystems app Pant «inneholder en rekke innstillinger og funksjoner for blant annet å spore enhetens plassering, registrere brukerens bruk av applikasjonen, lese informasjon på enheten, for eksempel telefonnumre, og for å sjekke enhetens kamera, akkurat som applikasjonen krever interaksjon med en bank på enheten for å laste inn et kontonummer osv.»

Dette fremgår av et brev fra datatilsynet til Dansk Retursystem. Derfor innleder det danske datatilsynet en sak mot det danske retursystemet for å avklare om appen overholder reglene i GDPR.

Pante-appen gjør det mulig for brukere å få utbetalt penger for pantede flasker direkte til kontoen sin.

«Når man utvikler en app, må man være tydelig på nøyaktig hvilke av brukernes opplysninger som trengs for at appen skal fungere. I dette tilfellet er det ting som tyder på at appen samler inn en del mer informasjon enn den trenger for å kunne sende et beløp til brukerens konto. Men vi vet ikke sikkert, og derfor har vi nå kontaktet Dansk Retursystem for å finne ut akkurat hva appen gjør – og hvorfor den gjør det, sier Allan Frank, som er IT-sikkerhetsspesialist og jurist i Datatilsynet, i en pressemelding.

Datatilsynet har bedt Danske Retursystem om svar senest 10. august.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.