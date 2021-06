Det er slett ikke sikkert at CPU-en din alltid regner riktig

I det daglige kan man gå ut fra at når du ber en datamaskin – enten det er en PC, server, smartmobil eller noe annet med relativt kraftig prosessor – om å utføre et regnestykke, så returnerer den det korrekte svaret. Prosessorleverandørene har lang erfaring med å teste og luke ut eventuelle feil av denne typen, så det hører til sjeldenhetene at det oppdages designfeil i CPU-er som resulterer i at prosessoren regner feil.