Det forskes på tastebiometri i Norge – slik virker det

Biometri er det tekniske uttrykket for måling av biologiske mønstre. Tastebiometri tar utgangspunkt i at alle mennesker har en unik tasterytme. Det betyr at dersom du skriver på tastaturet på din egen PC, vil du kunne bli gjenkjent og verifisert. På samme måte vil en eventuell inntrenger bli eksponert dersom tasterytmen ikke stemmer overens med din.