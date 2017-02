Det har aldri blitt registrert så mange .no-domener som i fjor: – Dette er oppløftende tall

I 2016 ble det registrert 127 148 nye .no-domener. Det er en rekordnotering, ifølge Loopia. Dermed er det i dag registrert 721 045 norske domener.

– Alt er avhengig av hva man sammenligner med. Selv om dette er et toppår, ligger vi omtrent på samme nivå i antall registeringer som tidligere år. I 2014 og 2015 var tallene 124 000 og 121 000 nyregistreringer, sier Hilde Thunem til digi.no.

Forrige toppnotering var i 2014

Hun er daglig leder i Norid som drifter det norske registeret for domenenavn. Alle norske .no-domener er registrert hos dem.

Det statlige selskapet sørger i tillegg for teknisk drift og utvikling av det norske domeneregisteret.

Forrige toppnotering så Norid i 2014, og den kom som en følge av en lovendring. Da ble det nemlig åpnet for at alle norske borgere over 18 år kunne registrere norske .no-domenenavn.

Kan bare registrere 100 domener

– Det er en grense på fem domener for privatpersoner, og 100 domener for firmaer. Det finnes noen unntak. Museer har for eksempel adgang til å registrere flere enn 100 .no-domener, forteller Norid-sjefen.

Ser man til land som Sverige må man helt tilbake til 2011 for å finne forrige toppnotering.

Hilde Thunem er daglig leder i Norid. Foto: Norid

Det året ble 305 671 domener registrert, i det svenske registeret.

Registreringer har flatet ut

Siden den gang har det flatet ut både i Sverige og resten av Europa.

– Veksten av nyregistreringer har flatet ut de siste årene, selv om vi fortsatt ser en positiv vekst i Norge. Tiden er forbi da internett var nytt og friskt, og alle skulle ha seg et domene, sier Thunem til digi.no.

Norid-sjefen sier at den øvrige regelen for hvor mange .no-domener et firma kan hamstre har sørget for at man ikke ser så mange domenehaier i Norge.

Kan registrere så mange man vil i USA

I andre land stiller det seg annerledes.

I USA er det for eksempel ikke uvanlig at enkelte firmaer har registrert i overkant av en million domener for å spekulere.

– Det norske regelverket har aktivt prøvd å legge opp til at ressursene skal fordeles likt. Det skal være plass til de som kommer etter oss. Ingen skal ha adgang til å registrere for mange, og dermed spise opp alt i det tilgjengelige markedet, argumenter hun.

Så mange norske domener har DNSSEC

Ifølge Loopia har 418 655 norske domener DNS Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhetsmekanisme som legges inn i domenenavnsystemet.

Med sikkerhetsmekanismen aktivert signeres svarene på et domeneoppslag på en slik måte at det er mulig å kontrollere at de kommer fra riktig kilde og ikke er endret underveis, skriver Norid.

– Dette er oppløftende tall for den norske webhotellbransjen, uttaler administrerende direktør Jimmie Eriksson i Loopia.