Det har aldri vært enklere å utvikle spill, og det kan føre til en gullalder

Hvis du drømmer om å skape virtuelle verdener profesjonelt eller bare mangler en ny hobby, har det aldri vært lettere og billigere å lære seg å utvikle spill.

Selv ikke om du verken kan kode, tegne eller animere i 3D.

Verdens to mest brukte spillmotorer, Unreal Engine og Unity, er både gratis å bruke inntil man tjener penger på spillene sine, og kommer med fritt tilgjengelige guider og undervisningsfilmer om alt fra å finne fram i utviklermiljøene og bringe 3D-modeller til live, og til å kode interaktive, digitale verdener.

Samtidig har både Unreal – og spesielt Unity – massevis av gratis 3D-figurer, -biler, -landskap, lyder, musikk og shaders som brukere gratis kan eksperimentere med, slik at man kan skape sine første spill uten noen animasjons- eller tegneerfaring.

Alt dette kan være med på å skape en gullalder av kreative og innovative spill, siden alle med en internettforbindelse og et noenlunde bra skjermkort kan lære å lage dem.

Kjente motorer, nå gratis

Unity og Unreal har vært kjente navn innen spillbransjen lenge. Begge to er spillmotorer, noe som innebærer at de er rammeverk som består av bl.a. fysikk-simulatorer, rendering-API-er og kodeverktøy.

Unity ble utviklet av tre dansker på IT-Universitetet i København, og ble raskt den foretrukne motoren for små spillutviklere, mens Unreal tok navnet sitt etter det første spillet som de utviklet med motoren. De har siden drevet spillutviklingen hos store etablerte utviklere.

Begge motorene kan nå hentes gratis og franko i fullversjoner. Pengene skal først på bordet når du begynner å tjene penger på spill som er utviklet med motoren. Du kan altså gjennomføre hobbyprosjekter med den samme programvaren som de nye Batman-spillene, Hearthstone og Playerunknown’s Battlegrounds er lagd med.

I tillegg til å tilby gratis adgang til programvaren, bruker både Unity og Unreal veldig mange ressurser på å utvikle gratis undervisningsmateriale, f.eks. videoundervisning, hvor man går fra et tomt prosjekt til spillbart spill i løpet av en serie videofilmer.

Komplett med gratis nedlasting av alle spillelementer, grafikk og lyd samt gjennomgang av koden som gir liv til alt sammen.

Når du så har kodet deg gjennom en guide, foregår kompilering av hele den visuelle, lydmessige og interaktive herligheten i begge motorer med få tastetrykk, og etter litt GPU-bearbeiding har du et kjørbart spill. Deretter må det bare debugges.

Gullalder og omveltninger på vei

Når teknologi blir lettere tilgjengelig, fører det naturligvis til en større utbredelse. Og når teknologien kan brukes kreativt, gir det større muligheter for store nye talenter.

Noen husker nok Super 8-kameraene. Kodak gjorde det på 1960-tallet mulig for middelklassefamilier å ta opp film, og det førte til filmtalenter som Steven Spielberg, Christopher Nolan og David Fincher, som alle har hatt et slikt kamera i hendene.

Og det er ikke umulig å forestille seg, at når alle med interesse for spill samt en nyere pc gratis kan begynne å produsere interaktive opplevelser, vil dette føre til en lignende gruppe med supertalenter som vi den gangen fikk for film.

Fakta: Hva bør jeg velge? Forskjellene mellom spill utviklet i Unity og Unreal blir stadig vanskeligere å oppdage. Men her er et par ting du bør ha i bakhodet når du skal velge mellom dem. Unity kan kodes i både C# og Javascript, mens Unreal kodes i C++. Unreal skryter av å være mest konfigurerbart, mens Unity skilter med å være lettest å bruke. Unreal er gratis å bruke, inntil du gir ut spillet ditt. Deretter krever de 5 prosent av inntektene fra spillet. Unity er gratis, inntil du tjener mer enn 100 000 dollar på spillet ditt. Deretter må man betale et månedlig abonnement.

Den lette tilgangen gjør det også mulig for fans å velte om på den markedsdrevne spillindustrien. Danske Jonas Kaerlev savnet i 2013 et nytt 3D-plattform-spill à la Super Mario 64, og mente at sjangeren hadde fått en for tidlig død fordi de store spillbedriftene hadde det for travelt med andre typer spill.

Han besluttet seg dermed for å lage et spill han som fan av denne sjangeren selv ville spille, og krysset fingrene da han søkte etter penger til prosjektet på Kickstarter.

Kampanjen ble en suksess, og det første spillet hans, A Hat in Time, ble utgitt til stor applaus fra anmeldere og eies nå av flere enn 120.000 spillere. Spillet er forøvrig utviklet i Unreal Engine.

Så hvis du er nysgjerrig på hvordan et spill egentlig skapes, eller om du sitter med idéen til neste Super Mario i magen, er det bare å velge en spillmotor og komme i gang. Det har aldri vært enklere.

Les også: Unity oppgraderer grafikkmusklene (version2.dk)

Artikkelen er levert av Version2.dk