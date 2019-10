Bransjen digi.no dekker er relativt ung, så det er ikke så ofte vi får omtale teknologier og begivenheter som oppsto eller skjedde for så lenge som 50 år siden. Året 1969 huskes av de fleste kanskje best for månelandingen og Woodstock-festivalen, men samme år skjedde det en begivenhet som i må sies å ha hatt langt større betydning for ettertiden, nemlig internetts fødsel.