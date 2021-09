Det kan bli covid-begrensninger: Men Spillexpo er tilbake!

I fjor ble Norges største spillmesse avlyst på grunn av covid-19. Messesjef Erling Løken Andersen i Spillexpo lover imidlertid at 2021-utgaven kommer til å arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 12.-14. november.

Nå krysser han fingre for at covid-19-situasjonen tillater så milde smitteverntiltak som mulig.

– Vi er i kontinuerlig dialog med myndigheter og Norges Varemesse, men det vil være smittesituasjonen på messetidspunktet som bestemmer hvilke smitteverntiltak som gjelder da, sier Løken Andersen til Digi.no.

Kan bli begrensninger

Enmetersregelen og forsterkede vaskerutiner kommer til å bli strengt overholdt, og det vil sannsynligvis også bli begrensninger på hvor mange mennesker som kan være til stede på det rundt 10.000 kvadratmeter store messeområdet samtidig.

– Vi risikerer å måtte ha en eller annen form for innslippsbegrensning, og da vil vi prioritere de som har kjøpt billett på forhånd, sier Løken Andersen.

Han oppfordrer derfor til å forhåndsbestille billetter via Spillexpos hjemmeside. Den uka billettsalget har vært i gang, er det blitt solgt 400 billetter til messa.

Det kan høres lite ut med tanke på at Spillexpo hadde rundt 20.000 besøkende sist det ble arrangert, men Løken Andersen sier at det er en rekord, og omtrent dobbelt så mange billetter som har pleid å være solgt på samme tidspunkt tidligere år. Han håper derfor billettsalget er en indikasjon på stor interesse for årets spillmesse.

Cosplay-folket har alltid vært godt synlige på Spillexpo, og i år får de både mer plass og mer å konkurrere om enn tidligere. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Sultefôrede gamere

− Vi tror jo mange, også i gaming-miljøet, er sultefôret på opplevelser etter en lang Covid-pandemi, og Spillexpo er en viktig kulturarena for spillmiljøet i Norge, sier messesjefen.

Han forteller at de i år vil ha det største E-sport-arrangementet noensinne på Spillexpo, med flere spill enn tidligere. Også Cosplay-delen av messa kommer til å få et større område enn noen gang før, med flere konkurransekategorier.

– Cosplay og spillkultur henger uløselig sammen, og cosplay-miljøet i Norge vokser. Det trekker også folk utenfor miljøet til messa, for det er jo spennende å se de hundrevis av menneskene vi regner med vil komme til messa kledd ut som sine favoritt-spillkarakterer, sier Løken Andersen.

På Spillexpo, som i år arrangeres for niende gang, vil man også finne et bredt utvalg utstillere, som Elkjøp, Cyberforsvaret, Nordavind, Nerdeportalen og Zoo Comics. Man kan dessuten møte spillutviklere, og både prøve moderne VR-utstyr og gammeldagse spillkonsoller Nintendo 8-bit og Sega Mega Drive.