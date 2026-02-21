Det norske KI-verktøyet som svensk politi savner

På andre siden av grensen gjøres arbeidet manuelt

Kripos begynte med ansiktssøk som en pilot i 2023. Formålet var å forebygge og etterforske seksuelle overgrep mot barn, opplyser May Britt Grunnaleite til NTB.

Hun er prosjektleder for ansiktssøk og seniorrådgiver i Kripos.

Gjennom de siste tre årene har verktøyet hjulpet Kripos i arbeidet med å identifisere barn i overgrepsmateriell, blant annet i saken hvor en mann ble dømt for nettovergrep mot 251 barn gjennom det nå nedlagte chatteforumet Omegle. 190 av disse barna ble identifisert ved hjelp av verktøyet, ifølge NRK.

I januar 2026 begynte nasjonal utrulling i alle politidistrikter, slik at også lokalt politi kan benytte det til forebygging og etterforskning av seksuelle overgrep mot barn.

Nå etterspør svenske politifolk det samme KI-verktøyet.

– Fungerer godt

Verktøyet er utviklet av politiets IT-enhet, og det bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi opp mot alle norsk pass og ID-kort, samt mot politiets fotoregister.

Grunnaleite i Kripos er ikke redd for at informasjon lekkes ut av systemet.

– Det er en ferdigtrent algoritme, og den gir aldri noe tilbake, sier hun.

Verktøyet er tilgangsstyrt, og det krever opplæring for å kunne brukes av enkeltpersoner i politiet.

– Det fungerer godt. Verktøyet gir raskt kandidater som ligner på utgangsbildet – deretter følger tradisjonelt etterforskningsarbeid, sier Grunnaleite.

Ser til Norge

Over 200 barn er fortsatt uidentifisert i overgrepssaker i Sverige, ifølge svenske SVT.

– Vi har over ganske lang tid følt at svensk politi ikke har forutsetninger eller tid til å jobbe fullt ut med alt materialet som finnes, sier Christer Andersson til kanalen.

Han jobber med nettovergrep ved Nationella operativa avdelingen (Noa) i Sverige.

Svenske etterforskere må manuelt gå gjennom detaljer i bilder og filmer på jakt etter ledetråder. Andersson viser spesifikt til det norske KI-verktøyet, som han mener kunne lettet arbeidet kraftig.

– Det gjør man i Norge med veldig god framgang.

– Der er vi ikke helt ennå

Den svenske justisministeren, Gunnar Strömmer, sier imidlertid at arbeidet med å gjøre passbilder søkbare pågår.

Hittil har man derimot fokusert på identifisering av gjerningspersoner.

– Nå synes jeg vi også må vurdere hvordan en prosess skal se ut for å gjøre det mulig å identifisere fornærmede med disse verktøyene, men der er vi ikke helt ennå, sier Strömmer til SVT.