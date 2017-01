Det ser mørkt ut for Apple: Selskapet har tapt enorme markedsandeler det siste året

Apple fortsetter å tape markedsandeler. Bare i fjor gikk salget av Apple-maskiner ned med 10 prosent, avslører en fersk IDC-rapport. Det gjør at Apple ikke en gang er blant de tre største PC-leverandørene i verden.

– Det er ikke uventet at salget av Mac-maskiner går nedover. Det som er uventet er at det er så høyt som ti prosent, skriver skribent Michael Potuck for nettstedet 9to5mac.

62 prosents markedsandel

Samtidig som Apple falt ytterligere en plass ned på listen over verdens største maskinleverandør, klatret Asus oppover.

De fire største selskapene i verden heter nå Lenovo, HP, Dell og Asus.

Til sammen har de fire selskapene nå en markedsandel på 62 prosent, ifølge IDC-rapporten.

Apple har bare syv prosent av kaka

Dermed sitter Apple igjen med bare syv prosent av kaka i PC-markedet på verdensbasis.

Ifølge rapporten kan Lenovo snart ende opp med å ta over PC-avdelingene til både Samsung og Fujitsu. Det kan sørge for at den kinesiske produsentens enevelde på toppen blir enda mer dominant.

Mens Apple blør penger i PC-markedet, prøver selskapet å skape seg ny vekst i det indiske telefonmarkedet.

Konsernsjef Tim Cook har vært i India flere ganger i året for å relansere Iphone. Han har også møtt landets statsminister Narendra Modi som forsøkt å overbevise Apple om å produsere lokalt i India for å ta markedsandeler og redusere prisen, skriver DN.

Iphone er for dyrt i India

Prisen i det i det indiske markedet er nemlig 40 prosent høyere enn i USA og de fleste europeiske land.

– Apple må få ned prisene ytterligere for å gjøre Iphone mer tilgjengelig for flere. Måten det må gjøres på er å produsere lokalt, sier direktør Mark Hung hos analyseselskapet Gartner til CNBC ifølge avisen.

Men det indiske markedet er tøft. Kinesiske billigmodeller fra Xiaomi, Oppo, Lenovo og Vivo spiser stadig opp en større bit av den indiske kaka.

(artikkelen fortsetter under)

Tim Cook prøver å få til en skatteavtale med indiske myndigheter. Foto: Scanpix

Apple vil ha særbehandling

Per i dag står selskapene for 36 prosent av mobilsalget i India med sine billigmodeller.

Ifølge DN har Apple allikevel planen klare for hvordan de skal klare å kapre det indiske markedet. I et møte med indiske myndigheter denne uken luftet Apple et ønske om å få skattefritak på import av Iphone-komponenter i en periode på 15 år.

Analytiker Kiranjeet Kaur i IDC mener det er tåpelig å gi Apple særbehandling. Hvorfor tror den amerikanske teknologigiganten at de er så spesielle at de skal få særbehandling? spør han seg.

Vilkår kan stikke kjepper i hjulene

Men inderne går ikke på akkord med kravene. Vilkårene til indiske myndigheter stikker nemlig kjepper i hjulene for Apples India-drøm.

Inderne sier nemlig at 30 prosent av komponentene til telefonproduksjonen må komme fra lokale, indiske selskaper.

Det er nærmest umulig for det amerikanske milliardselskapet som kjøper billige komponenter fra Kina, Taiwan, Sør-Korea og Japan, skriver DN.