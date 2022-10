Dette danske partiet styres av en kunstig intelligens

Det Syntetiske Parti (DSP) må være et av de minste partiene i vårt naboland Danmark. For øyeblikket har de bare 14 underskrifter. For å få delta på folketingsvalget trengs 20.000.

Sånn sett er det lite som skiller DSP fra andre små og sære partier, men én ting gjør DSP unikt:

Det styres av en kunstig intelligens.

AI-en, en chatbot ved navn Leader Lars, er partiets ansikt utad og bestemmer partiets politiske standpunkt. AI-ens politikk er basert på politikken fra danske marginale partier siden 1970. Den skal representere de rundt 20 prosentene av danske innbyggere som ikke stemmer.

– Vi representerer dataene til alle marginale partier, det vil si alle partiene som prøver å bli valgt inn i parlamentet, men som ikke har et sete. Det vil si personer som har dannet seg en egen politisk visjon som de ønsker å realisere, men som vanligvis ikke har penger eller ressurser til å gjøre det, uttaler partiets grunnlegger Asker Staunæs til Vice.com.

– Ettersom mennesker både fra Danmark og resten av verden samhandler med AI-en, bidrar de med nye perspektiver og ny tekstinformasjon, som inngår i et datasett som brukes i finjusteringen. Så på den måten utvikler du AI-en litt for hver gang du samhandler med den.

Leader Lars selv blir selvsagt ikke folkevalgt om det skulle skje at partiet får nok underskrifter og stemmer, men partiets menneskelige medlemmer har forpliktet seg til å være bundet av partiets AI-genererte plattform.

Men det kan bli lettere sagt enn gjort.

Mange av partiets politiske standpunkt kan nemlig være selvmotsigende, siden de er generert av en kunstig intelligens på basis av mange ulike partiers politikk.

Det er ikke nødvendigvis et problem for partiets grunnlegger.

– Hvis partiprogrammet motsier seg selv, kan det kanskje gjøre det på en interessant måte og utvide vår fantasi om hva som er mulig, sier Staunæs.

Leader Lars vil ikke snakke med Digi. Foto: Skjermbilde

Man skal i utgangspunktet kunne snakke med Leader Lars via Discord, men alle gangene Digi har forsøkt å få partilederen i tale for et mulig intervju, har vi fått beskjed om at invitasjonen om å snakke med den, ikke kunne aksepteres.