Dette er Datafabrikken

Den norske datanæringa kan ha en verdi på 300 milliarder kroner årlig i 2030. Det kommer frem av en rapport fra Menon Economics som NHO og Abelia la frem i januar 2020.

Hvordan disse verdiene kan realiseres, har vært gjenstand for debatt og politisk behandling de siste årene. Gjennom 2019 og 2020 vokste ideen om en datafabrikk som skulle hjelpe små og mellomstore norske bedrifter med å ta ut verdien i data.

Nå ventes snarlig lansering, men nettstedet er tomt, og lanseringsdatoen er hemmelig.

Store forventninger

Data er gull, men hvis vi bare sitter på dem, er de egentlig ikke mer enn gråstein, uttalte daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup i april 2019.

Regjeringens strategi for kunstig intelligens ble lansert i januar 2020. Da ville regjeringen «gå i dialog med Digital Norway om hvordan de kan tilrettelegge for at SMB-er i større grad skal kunne ta i bruk de mulighetene som ligger i KI».

Datafabrikken Datafabrikken er en del av regjeringens satsing for å realisere verdien av data og skal gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å ta i bruk åpne data. Digital Norway og Digitaliseringsdirektoratet bygger Datafabrikken sammen. Første konseptversjon er ventet sommeren 2021. Datafabrikken skal gi oversikt over og dokumentasjon av tilgjengelige data, være en digital møteplass for dataeiere og databrukere, et verktøy for KI og analyse og tilby styring av tilganger og samtykke til bruk av data. I tillegg tilbys juridisk rådgivning og regulatorisk datavask for bruk av persondata.

Regjeringen la i mars frem stortingsmeldingen Datadrevet økonomi og innovasjon, der de pekte på nettopp Datafabrikken som en viktig nøkkel for å ta ut verdiene.

Først i 2021 kom budsjettmidlene: 16 millioner kroner til Datafabrikken.

– Det har vært en betydelig dugnadsinnsats før det, sier daglig leder Liv Dingsør i Digital Norway.

Digi.no møter henne digitalt sammen med avdelingsdirektør Knut Bjørgaas i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). De to virksomhetene deler ansvaret for Datafabrikken.

Kjerneteamet består av sju-åtte personer, forteller Bjørgaas, men det er mange flere i Digital Norway og Digdir som bidrar. Nå bygges løsningen sammen med et allerede etablert utviklerteam i Digdir, Ressurssenter for deling av data og eksterne venner og nettverk.

– Dette er en skikkelig kraftsamling, sier Dingsør.

Tinder for data

Hensikten med datafabrikken er at de som sitter på datasett eller datastrømmer og de som har ideer til eller mulighet til å bruke datasettene til nye ting, skal finne hverandre, forklarer Bjørgaas.

– Sånn sett er Datafabrikken en Tinder for data, sier han.

Ikke alle har det som trengs av infrastruktur, kompetanse eller kapasitet til å ta i bruk tilgjengelig data. Datafabrikken skal gjøre data tilgjengelig, tilrettelegge for bruk og hjelpe bedriftene i gang.

Behovet for kompetanse, bedre oversikt over data og forståelse for hva dataene er, er ofte hindre for å ta i bruk data, mener Dingsør.

– Det å få hjelp til å finne riktig person å snakke med, kan være et godt utgangspunkt, sier hun.

Knut Bjørgaas og Liv Dingsør deler villig om innholdet i Datafabrikken, men lanseringsdato vil de ikke ut med. Skjermbilde: Marianne Gjessing

Nå jobbes det parallelt med piloter i dybden og med å få på plass første versjon av Datafabrikken. Den første versjonen blir en konseptversjon som skal brukes til læring og legges til grunn for videre utvikling.

– Det absolutt dummeste vi kunne ha gjort, var å sette oss ned i to år og bygge Datafabrikken, og så sjekke om den fungerte, sier Bjørgaas.

Bygger datalandsby

Konseptversjonen sikter på å gi oversikt over hvilke datasett og -strømmer som er tilgjengelige og hva de inneholder. For å bygge versjonen har Datafabrikken gjenbrukt arkitekturen og kildekoden i data.norge og gjort tilpasninger og utvidelser til eget formål.

Blant utvidelsene er en digital møteplass mellom dataeiere og databrukere.

Møteplassen får navnet Datalandsbyen, og den vil ha funksjonalitet for å finne kontaktpersoner, møtes, gi tilbakemeldinger og komme med ønsker. Bedriftene skal også kunne søke råd og veiledning fra jurister og fagfolk her.

I første omgang tilbys ikke infrastruktur for datalagring eller analyse, men ny versjon av Datafabrikken er ventet i november.

Tilbyr datavask

Gjennom å tilby infrastruktur for lagring av data hos Datafabrikken, tror Bjørgaas de kan tilgjengeliggjøre mer verdifull data.

– Noen virksomheter mangler kapasitet eller infrastruktur, eller de ønsker ikke å slippe inn andre i datasettene før de er vasket for personopplysninger, sier han.

I slike tilfeller vil Datafabrikken kunne tilby nødvendig infrastruktur og kompetanse på datavask.

På sikt skal løsningen også tilby infrastruktur for sammenstillinger og løpende analyse av data.

– Skal du bygge en applikasjon på slike sammenstillinger, må du kunne stole på at dataene er tilgjengelige, sier Bjørgaas.

Da kan datafabrikken bidra med infrastruktur, i alle fall i en oppstartsfase. Noen brukere vil nok vokse ut av løsningen etter hvert og bygge egen infrastruktur, tror Bjørgaas.

Trygg deling av data

Både dataeiere og databrukere skal få hjelp til å bli trygge på datadelingen. Det betyr at persondata må håndteres klokt og at dataeiere må oppleve kontroll over hvordan egne data blir brukt.

Persondata oppleves gjerne som et hinder for å ta i bruk data, mener Dingsør.

– Bedriftene unngår ofte data som ligger bak en hjemmel, fordi de ikke har kapasitet til å gå inn i den type problemstillinger, sier hun.

Gjennom å tilby juridisk støtte og nødvendig verktøy for vasking, håper de å gjøre det lettere å ta i bruk mer data.

– Dataeierne må ha tillit til at dataene blir brukt på en OK måte, og det krever juridisk støtte, sier Bjørgaas.

Han bekrefter at løsningen vil ha mulighet for pålogging og for å spore hva data brukes til. Hvem som har rett til å bruke data, og hva har de rett til å bruke dataene til, er spørsmål Datafabrikken kan hjelpe deg med å finne svar på.

Hemmelighetsfull nettside

Konseptversjonen av Datafabrikken skal etter planen være klar i sommer, mens en forbedret versjon med mer infrastruktur skal lanseres i november.

Går du inn på nettsiden datafabrikken.norge.no i dag, finner du ikke annet enn et bilde av skog og sjø. Men det er altså her Datafabrikken og Datalandsbyen blir å finne.

– Når kan vi vente å finne mer på denne nettsiden?

– Det kommer i løpet av sommeren, svarer Bjørgaas.

– Betyr det nå i juni?

– Ja, juni er sommeren, det er også august, svarer Bjørgaas med et lurt smil.

(Digi.no har sett dokumenter som tyder på at planlagt lansering er i slutten av juni.)