Dette er de beste mobilabonnementene for bedrifter akkurat nå

Hver måned kårer vi i digi.no de beste mobilabonnementene for bedrifter, og nå har tiden kommet for å kåre januar-vinnerne.

Mange bedrifter beholder den samme mobiloperatøren år etter år, enten av gammel vane – eller fordi man kanskje tenker at det er komplisert å bytte leverandør. Våre undersøkelser viser imidlertid at det kan være store penger å spare for bedrifter ved å velge rett mobilabonnement – i mange tilfeller snakker vi om flere tusen kroner i året per bruker.

Når vi skal kåre de beste abonnementene for bedriftsmarkedet har vi tatt utgangspunkt i vår egen prissammenligningstjeneste – Finn billigste mobilabonnement til din bedrift. Denne lar deg enkelt og greit legge inn antall brukere med lite, middels og stort forbruk – og så vil kalkulatoren sette sammen de mest gunstige pakkene for deg.

I tillegg til å se på pris – basert på mobilkalkulatoren – legger vi også vekt på andre ting når vi skal kåre det vi kaller månedens beste mobilabonnement. Vi ser blant annet på datamengde, hastighet og utenlandspriser. I tillegg ser vi også på hva som skjer når de ansatte har brukt opp datapakken, hvilke løsninger som finnes for sentralbord, administrasjon og oversikt over ansattes forbruk, samt om det er bindingstider og bruddgebyrer involvert.

Vi kårer vinnere i to ulike kategorier: Liten bedrift og mellomstor bedrift. Under hver kategori forutsetter vi at det er et gitt antall brukere med store databehov, noen med mer gjennomsnittlige behov, samt et antall med beskjedne databehov.

Dette er vinnerne i januar

Siden de fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter, typisk under 100 ansatte, har vi valgt å fokusere på småbedrifter og mellomstore bedrifter i vår kåring.

Hvis abonnementene vi har plukket ut ikke passer helt for deg, kan du selv gå inn og justere antallet brukere i ulike kategorier, endre datahastigheter og så videre: Gå til bedriftskalkulatoren »

PS! Etter tilbakemeldinger fra leserne har vi denne måneden økt datamengden i kategorien «middels forbruk» fra 2 til 3 GB.

Er dere mange brukere i din bedrift, kan det lønne seg å ta kontakt med operatøren for å se om det er mulig å få et enda bedre tilbud enn standardprisene som ligger i priskalkulatoren.

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

Liten bedrift (under 10 ansatte)

Her har vi sett for oss en bedrift med 8 ansatte, hvorav 1 har lite forbruk, 5 har middels forbruk og 2 har et høyt forbruk. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 3 GB og høyt forbruk er 10 GB. I denne kategorien har vi ikke satt krav om mobilt bedriftsnett (skybasert sentralbordløsning), og det er heller ikke krav om fri roaming i EU. Vi stiller krav om at det ikke skal være bindingstid.

Det forholdsvis ukjente selskapet Oyatel kom ut noen tiere billigere i måneden enn Chess i denne kategorien, men de abonnementene som er billigere enn Chess krever 24 måneders bindingstid. Vi mener det er mulig å få svært gode priser også uten å måtte låse seg til én leverandør i lang tid – og tar derfor ikke med abonnementer som krever bindingstid når vi skal kåre månedens beste abonnementer.

Chess beholder derfor førsteplassen i kategorien Liten bedrift også i januar.

Abonnementspakken er satt sammen av to Chess Easy 1 GB-abonnementer til 159 kroner + mva., 2 Chess Easy 10 GB til 295 kroner + mva., samt 5 Chess Easy 1 GB-abonnementer med en ekstra 2 GB-pakke til 79,20+mva. i måneden. Chess har ikke 3 GB-pakker (kun 1, 2, 5 og 10) og den billigste løsningen er derfor å velge ekstra datapakker til alle ansatte som skal ha 3 GB. Konkurrenten Talkmore tilbyr et 3 GB-abonnement til 199 kroner som da blir 15 kroner billigere per stykk enn Chess – men prisen på storbruker-abonnementene er høyere hos Talkmore, dermed blir Chess 152 kroner i måneden billigere totalt sett. Hvis storbrukerne i din bedrift kan nøye seg med bare 8 GB datapakke i måneden vil det lønne seg å velge Talkmore.

Det er ubegrenset hastighet og mobildekning via Telias nett. Når datapakken er brukt opp strupes hastigheten, slik at du slipper ubehagelige overraskelser. Det er da selvfølgelig mulig å kjøpe ekstra datapakker.

Totalt koster Chess-pakken 1798 kroner i måneden, eller 224,75 kroner + mva. per bruker.

Her kan du selv gå inn og tilpasse og finne det abonnementet som passer best for din bedrift »

Mellomstor bedrift (mellom 10 og 100 ansatte)

Her har vi sett på en bedrift som har 75 ansatte, hvorav 10 er småbrukere, 45 har et gjennomsnittlig forbruk, mens 20 er storbrukere med behov for mye data. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 3 GB og høyt forbruk er 10 GB. Vi stiller krav til mulighet for mobilt bedriftsnett (skybasert sentralbord). Det skal ikke være bindingstid. Vi har ikke fri data i EU/EØS som krav.

Etter at vi økte datamengden for brukere med middels forbruk fra 2 til 3 GB går Telia såvidt forbi Telenor på oversikten over de billigste abonnementspakkene for 75 ansatte. Vi snakker imidlertid om bare noen få kroner – 32 225 kroner mot 32 831i måneden – så i praksis er disse to like dyre.

Verken Telia eller Telenor klarer imidlertid å rokke ved Dippers solide plassering på toppen av pallen. Dipper tar kun 21 175 kroner ekskl. mva. for 75 ansatte, altså en snittpris på rett over 282 kroner. Her sparer du med andre ord 11 050 kroner i måneden sammenlignet med Telia og 11 656 kroner sammenlignet med Telenor.

Trenger du fri bruk av datakvoten i EU må du velge Telenor eller Telia. Her er ikke prisforskjellene voldsomt store, men Telenor legger seg rett foran Telia, med en pris på 33 225 kroner i måneden, mot 35 675 for Telia.

Her kan du selv gå inn og tilpasse og finne det abonnementet som passer best for din bedrift »