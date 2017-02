Dette er de beste mobilabonnementene for bedrifter akkurat nå

Digi.no kårer hver måned de beste mobilabonnementene for bedrifter. Mens listen har vært ganske uendret lenge, har det nå dukket opp en ny utfordrer til Chess og Dipper. Men er det godt nok?

Når vi skal kåre de beste abonnementene for bedriftsmarkedet har vi tatt utgangspunkt i vår egen prissammenligningstjeneste – Finn billigste mobilabonnement til din bedrift. Denne lar deg enkelt og greit legge inn antall brukere med lite, middels og stort forbruk – og så vil kalkulatoren sette sammen de mest gunstige pakkene for deg.

I tillegg til å se på pris – basert på mobilkalkulatoren – legger vi også vekt på andre ting når vi skal kåre det vi kaller månedens beste mobilabonnement. Vi ser blant annet på datamengde, hastighet og utenlandspriser. I tillegg ser vi også på hva som skjer når de ansatte har brukt opp datapakken, hvilke løsninger som finnes for sentralbord, administrasjon og oversikt over ansattes forbruk, samt om det er bindingstider og bruddgebyrer involvert.

Vi kårer vinnere i to ulike kategorier: Liten bedrift og mellomstor bedrift. Under hver kategori forutsetter vi at det er et gitt antall brukere med store databehov, noen med mer gjennomsnittlige behov, samt et antall med beskjedne databehov.

Dette er vinnerne i februar

Siden de fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter, typisk under 100 ansatte, har vi valgt å fokusere på småbedrifter og mellomstore bedrifter i vår kåring.

Er dere mange brukere i din bedrift, kan det lønne seg å ta kontakt med operatøren for å se om det er mulig å få et enda bedre tilbud enn standardprisene som ligger i priskalkulatoren.

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

Liten bedrift (under 10 ansatte)

Her har vi sett for oss en bedrift med 8 ansatte, hvorav 1 har lite forbruk, 5 har middels forbruk og 2 har et høyt forbruk. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 3 GB og høyt forbruk er 10 GB. I denne kategorien har vi ikke satt krav om mobilt bedriftsnett (skybasert sentralbordløsning), og det er heller ikke krav om fri roaming i EU. Vi stiller krav om at det ikke skal være bindingstid.

Best i test_LITEN-01[1]

Siden forrige gang har Oyatel sluttet med bindingstid, og med en noe lavere prislapp enn Chess seiler Oyatel opp på førsteplass blant de billigste mobilabonnementene i vår kategori for bedrifter med få ansatte.

Etter en totalvurdering av hastighet, priser og betingelser mener vi Chess totalt sett fortsatt er det beste valget for småbedrifter.

Abonnementspakken for våre åtte eksempelbrukere med Oyatel er på 1740 kroner, mens prisen hos Chess er 1798 kroner. Altså ikke store forskjellen, så for å finne det beste valget måtte vi kikke nærmere på øvrige betingelser og priser.

Oyatal har litt mangelfull informasjon om blant annet utenlandspriser på sine nettsider, men daglig leder Jon Ivar Bjørtomt i Oyatel forklarer overfor digi.no at de holder på å sette opp nye og bedre sider nå. Men vi får opplyst at de varsler når man har brukt opp halve datapakken, og at hastigheten strupes. Det strupes imidlertid ikke umiddelbart – for eksempel strupes hastigheten på 1 GB-abonnementet først når man har nådd 3 GB, og 3 GB-abonnementet når man har nådd 5 GB. Prisen for overforbruk er 0,99 kroner per MB, med en makspris på 799 kroner i måneden.

Chess tar ikke ekstra betalt for overforbruk, men kutter hastigheten til 120 kbit/s så snart datagrensen er nådd. Dermed risikerer man ikke ubehagelige overraskelser. Og bruker du ikke opp datamengden, flyttes dette over til neste måned hos Chess – noe som også er en fordel.

En annen årsak til at vi anbefaler Chess fremfor Oyatel er lavere utenlandspriser. Spesielt for USA, hvor Chess tar 0,152 kroner ekskl. mva. per megabyte, mens Oyatel tar hele 1,99 kroner. Oyatel tilbyr inkluderte EU-data for 49 kroner ekstra i måneden, mens Chess foreløpig ikke har mulighet for inkluderte EU-data. Det er mulig å bestille ekstra datapakker hos både Chess og Oyatel. Oyatel har Telenor-dekning og full hastighet, mens Chess har Telia-dekning og full hastighet.

Mellomstor bedrift (mellom 10 og 100 ansatte)

Her har vi sett på en bedrift som har 75 ansatte, hvorav 10 er småbrukere, 45 har et gjennomsnittlig forbruk, mens 20 er storbrukere med behov for mye data. Med lite forbruk mener vi 1 GB data, mens middels forbruk er 3 GB og høyt forbruk er 10 GB. Vi stiller krav til mulighet for mobilt bedriftsnett (skybasert sentralbord). Det skal ikke være bindingstid. Vi har ikke fri data i EU/EØS som krav.

Best i test_Mellom-01[1]

Telenor-eide Dipper har tronet på toppen av listene lenge, men etter at Oyatel sluttet med bindingstid går de forbi Dipper med god margin som billigste abonnement for mellomstore bedrifter. Men det betyr ikke nødvendigvis at de er best.

Oyatal har litt mangelfull informasjon om blant annet utenlandspriser på sine nettsider, men daglig leder Jon Ivar Bjørtomt i Oyatel forklarer som nevnt overfor digi.no at de holder på å sette opp nye og bedre sider nå. Se under «Liten bedrift» for mer informasjon om Oyatels bedriftsabonnementer.

Med en prislapp på 16 405 kroner i måneden for 75 ansatte er abonnementspakken fra Oyatel 3770 kroner billigere enn nærmeste konkurrent, Dipper. Men bedre betingelser for utenlandspriser (0,49 + mva. i USA hos Dipper og 1,99 per MB hos Oyatel) og gjør at vi likevel fortsatt holder en knapp på Dipper som beste mobilabonnement for mellomstore bedrifter i februar.

