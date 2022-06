Dette er de mest populære IT-studiene på nett

Koronapermitteringer kan ha vært med på å øke populariteten for studier på nett.

Folk som ble permittert som følge av koronanedstengingen fikk mulighet til å ta utdanning med dagpenger i april 2020. Det var det tidligere ikke mulig å gjøre.

Søkertallene for nettstudier for ingeniør og informasjonsteknologi for 2022 var høye sammenlignet med det koronafrie året 2019.

Fra 2019 til 2022 er økningen i førstevalgsøkere på over 10 prosent. Det til tross for at det ikke er så stor økning i studietilbud.

Fra oktober 2021 ble reglene strammet inn igjen, og arbeidsledigheten er lav, men det er ifølge Nav fortsatt enklere enn før pandemien å studere med dagpenger istedenfor studielån.

Samordna opptaks generelle betraktning når de ser på søkertall til nett- og samlingsbaserte studier samlet sett, er at veksten vil fortsette.

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Foto: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

– Mye tyder på at veksten vil fortsette, da Samordna opptak så en økende etterspørsel etter nett- og samlingsbaserte studier i fjor og samme trender i år. I tillegg er det en stor økning i antall slike studier, noe vi ser har vært til stor suksess hos enkelte læresteder, skriver direktør Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for utdanning og kompetanse.

Tabellen viser at det er totalt 2,7 førstevalgssøkere per studieplass til nettstudier innenfor de to utdanningstypene.

Det er flest søkere førstevalg per studieplass til NTNUs studium Ingeniør, bygg, fleksibel med 13,8 søkere per plass.

Det er ulike typer utdanninger som tilbys som nettstudier. Deler av økningen de to siste årene har kommet på kortere studier som årskurs eller kortere.

Noen av nettstudiene er såkalt fleksible studier, som er studietilbud som på en eller annen måte kan kombineres med jobb eller lignende. Det kan være nett-, samlings- eller deltidsstudier.

De fleste av søkerne bor i Oslo og Viken, til sammen rundt 40 prosent. 12 prosent bor i Trøndelag.