Dette er nytt i den hittil største oppdateringen av Windows 11

Microsoft lanserte i dag sin hittil største oppdatering for Windows 11 siden lanseringen. Her er noe av det som er nytt i 22H2-oppdateringen.

Dette skal være den hittil største oppdateringen for Windows 11, og ifølge Microsoft skal den fokusere på disse fire områdene – oversatt etter beste evne fra Microsofts PR-språk:

Gjøre PC-en enklere og tryggere å bruke for alle.

Gi folk mulighet til å bli mer produktive.

Forbedre mulighetene for sosialisering, produksjon og spilling.

Ekstra sikkerhet, administrasjon og fleksibilitet til arbeidsplassen.

Fokusmodus

Fokusmodus, eller «Focus Mode», skal etter sigende hjelpe brukerne med å fokusere på hva de holder på med, blant annet gjennom å sette varsler og lignende på vent gjennom en automatisk «Ikke forstyrr»-funksjon. Fokusmodus skal også være integrert med klokke-appen, slik at Windows kan minne deg på å ta pauser, blant annet.

Windows 11 22H2 skal for det meste være tilgjengelig med en gang, men enkelte funksjoner vil komme senere i høst. Foto: Microsoft

Mapper på start-menyen og andre endringer i grensesnittet

Etter månedsvis med testing skal Microsoft nå være klare for å lansere mapper i startmenyen, slik at man kan samle apper og annet i dem, og dermed bedre organisere menyen.

Også oppgavelinjen får en kjærkommen oppgradering, i form av at «dra-og-slipp» kommer tilbake.

I tillegg skal oppgavebehandlingen få en ny mørk modus og en kraftig forbedret utforming, med en ny kommandolinje. Det skal nå også bli lettere å hindre apper fra å løpe løpsk og spise opp alt for mye ytelse.

Nye animasjoner og berøringsbevegelser skal også komme i 22H2, samt en forbedret funksjon for å auto-organisere apper og vinduer på skjermen.

Windows 11 skal med denne oppdateringen få svært forbedret stemmestyring. Foto: Microsoft

Et fokusområde for Microsoft i denne oppdateringen har vært tilgjengelighet, og dette får sitt utslag i blant annet forbedret autoteksting av lydopptak. En ny stemmestyring av PC-en din skal også være på plass.

Filutforskeren skal få kategorier, meldes det, men ikke riktig helt ennå. Dette forventes å komme i en senere oppdatering i løpet av høsten.

Bedre funksjoner for spillere

HDR i Windows har lenge vært problematisk, men Microsoft lover nå forbedring på det punktet. Auto-HDR og variabel oppdateringsfrekvens på skjermen skal komme til Windows 11, og det skal også Game Pass, men da til Xbox-appen. HDR skal kunne kalibreres med en ny app med nettopp dette for øye.

HDR er kort for «High Dynamic Range» og er en teknologi som skal gi god detaljgjengivelse i både de mørkeste og lyseste delene av bildet samtidig.

En ny «Controller Bar» skal også komme, som skal gjøre det lettere å bruke en spillkontroller for å velge og aktivere spill du har spilt tidligere, i Windows.

Controller Bar skal gjøre det lettere å navigere mellom spillene dine med en spillkontroller. Foto: Microsoft

Smart App Control

Smart App Control skal kunne blokkere apper som Microsoft anser som utrygge. Når den stopper en app, vil du få valget mellom å søke etter en app i Microsofts app-sjappe, eller hvis du mener blokkeringen var feil, sende tilbakemelding til Microsoft om dette. Så vidt vi kan se er det ikke lagt til noen mulighet for å overstyre blokkeringen og installere den aktuelle appen likevel.

Smart App Control kan stilles i en «evalueringsmodus», som visstnok skal være i stand til å lære seg hva det kan stoppe og hva det skal la passere.

Smart App Control skal hindre tvilsomme ting i å kjøre på datamaskinen din. Foto: Microsoft

Man kan imidlertid velge å slå av hele Smart App Control – men det vil være permanent, og man må da installere Windows på nytt for å gjøre om valget. Man kan heller ikke aktivere Smart App Control hvis man oppdaterer en eksisterende Windows-installasjon. En helt fersk Windows-installering er nødvendig.

En annen sikkerhetsfunksjon er Microsoft Defender SmartScreen, som skal automatisk registrere når brukeren legger sine innloggingskriterier inn i en tvilsom app eller nettside, og advare dem når det skjer.

Skal du aktivere Smart App Control, må du installere Windows på nytt. Foto: Microsoft

Strammer grepet

En litt mindre hyggelig endring som kommer, er at Microsoft nå strammer grepet om mulighetene for å sette opp en Windows-PC uten å ha en Microsoft-konto. Tidligere var ikke dette strengt tatt et krav for Pro-utgaven av Windows 11, men i 22H2-oppdateringen vil Microsoft etter det vi erfarer stenge for én av de kjente mulighetene for dette. Tidligere kunne man slippe unna ved å kutte internettilgangen til maskinen i rette øyeblikk, men 22H2 skal visstnok fjerne denne muligheten.