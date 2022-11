Qualcomm har introdusert neste generasjon flaggskip-prosessor; Snapdragon 8 Gen 2. Den kommer like over nyttår og er myntet på mobilprodusentenes toppmodeller av både mobiler og nettbrett. Vi antar at det er Samsung som får æren av å være først ute i Europa om ikke de finner på å bruke sine egne Exynos-prosessorer til oss i vår del av verden, som har vært vanlig. Men det kan være at Xiaomi slår dem om de velger å lansere sine kommende 13-modeller her. Eller at OnePlus 11 kommer raskere på banen.

Det har blitt fart i silisiumsakene på Androidsiden etter at Apple sjokkerte forsamlingen med sine egenutviklede A-prosessorer. Ikke minst har det fyrt opp etterbrenneren hos Qualcomm som nå ser ut til å hale innpå.

Snapdragon 8 Gen 1 var et godt hopp opp fra forrige generasjon og Snapdragon 8 Gen 2 blir nok et jump i riktig retning. Der Apple har lagt konkurrentene bak seg har vært på 3D-ytelse som trengs til spill. Selv om de har ligget bedre an på andre oppgaver også er det ikke merkelig for vanlig dødelige.

For å ta igjen A-prosessorene har Snapdragon 8 Gen 2 en samling av egenskaper Qualcomm kaller Snapdragon Elite Gaming. En av egenskapene er maskinvarestøtte i sanntid for det som på norsk kalles strålesporing, men som de fleste kjenner bedre med den engelske betegnelsen ray-tracing. Dette krever at spillene støtter denne nye egenskapen. Det er det ikke alle som gjør, men Qualcomm ryktes å jobbe med viktige spillutviklere sår å få det på plass. De kommer nok til å være lydhøre fordi Mediatech, som er Qualcomms største konkurrent, er på det samme maskinvaresporet.

Prosessoren har også fått 25 prosent bedre GPU-ytelse og hele 40 prosent lavere strømforbruk. Det siste er spesielt imponerende siden prosessoren skal fortsette å bruke en 4 nanometer prosess. Det er gjerne når linjebredden krymper at vi får de store fallene i strømforbruk, så her har det skjedd mye med arkitekturen.

En forklaring på ytelsen er at Snapdragon 8 Gen 2 har fire høyytelse-kjerner i stedet for tre som i dagens utgave.

Bedre bilder

En moderne mobilprosessor handler ikke bare om å være motoren til spill og apper. Den skal også gjøre regnejobben for å produsere best mulig bilder fra kameraene. Det er det signalprosessoren for bilder som gjør (ISP). Snapdragon 8 Gen 2 har fått utvidet egenskapene til signalprosessorenheten med AI og er nå det de kaller en kognitiv ISP. Når du tar bilder gjøres alt dette etter at de er tatt, men med en slik kognitiv variant vil du kunne se resultatet i sanntid på skjermen når du skal ta bildet. Det kan også bli en stor endring for video som ikke kan jobbe med alle bildene etterpå.

WiFi 7

Ikke før har vi skjønt at WiFi 6E er fine greier kommer WiFi 7 i Snapdragon 8 Gen 2. Den offisielle standarden skal først være klar i 2024, så de er noe tidlig ute, men slikt har vi sett før over enda lenger tid. Når standarden er klar vil dette lett fikses med en programvareoppgradering.

Poenget med det nye hoppet i standard er å øke ytelsen enda mer. Du kan bruke blokker som er dobbelt så store, 320 MHs store blokker. Det er også mulig å slå sammen blokker i både 2,4, 5 og 6 GHz-båndene. Og som det ikke var nok vil modulasjonen bli mer effektiv. Her kan man utnytte det som kalles QAM (kvadraturamplitudemodulasjon) på 4096, mot tidligere 1024. Det betyr i praksis at man får dyttet flere bit inn i hver Hz enn før. Og på toppen av det hele har man støtte for 16x16 MIMO som betyr langt flere antenner som kan bruke øke ytelsen til mange enheter i et nettverk. Alt i alt vil standarden gi 480 prosent mer ytelse enn dagens 6E, men rekk opp hånden den som trenger 46 Gbit/s.

Så mye lover ikke Qualcomm, men de sier at telefonene kan få en WiFi topphastighet på 5,8 Gbit/s. Og slik hastighet blir det ikke før ruterne kommer uansett, men det er jo fint å være forberedt.

Passer OLED-skjermer

Snapdragon 8 Gen 2 har fått egen elektronikk som overvåker enheter med OLED-skjerm. Og det har jo de fleste mobiler nå. Den skal sørge for at det ikke brenner seg inn bilder etter hvert som skjermen eldes.

Det er selvfølgelig ikke bare ISP-en som får AI. Det blir mer AI og maskinlæring over hele brikken.

En potensielt nyttig egenskap er at det er elektronikk som kan drive kameraet med særdeles lavt strømforbruk i en slags sensormodus. Det kan brukes til mye rart som å se hvordan ansiktet ditt er orientert slik at mobilen ikke svitsjer mellom landskap og portrettmodus. Eller at den følger med når du leser på skjermen og stenger den om noen prøver å se over skulderen din.