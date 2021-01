Dette er trolig «motoren» i nye Samsung Galaxy S21

Samsung avduket i går Exynos 2100, systembrikken som trolig vil drive selskapets nyeste flaggskipmobil – Galaxy S21 – i de fleste land. Mobilen skal lanseres torsdag denne uken.

Exynos 2100 er Samsungs mest avanserte mobilprosessor til nå. Den produseres med 5 nanometers prosessteknologi, noe som avhengig av konfigurasjon skal gi opptil 20 prosent lavere energiforbruk eller 10 prosent mer regnekraft enn tilsvarende brikker produsert med forrige generasjons prosessteknologi, 7 nanometer.

Tre ulike CPU-kjerner

Den nye systembrikken har i alt åtte CPU-kjerner. Den har én hovedkjerne, basert på Arm Cortex-X1 og klokket til 2,9 GHz. Denne støttes av tre noe mindre kraftige Cortex-A78-kjerner og fire energieffektive Cortex-A55-kjerner. Totalt skal den levere mer enn 30 prosent høyere flerkjernet ytelse enn forgjengeren.

Grafikkprosessoren stammer også fra Arm. Dette er en Mail-G78 også skal kunne levere betydelig høyere ytelse enn forgjengeren, ikke minst innen områder som utvidet og virtuell virkelighet, samt kombinasjoner av disse.

Exynos leveres også med en ny NPU (Neural Processing Unit) med tre kjerner som skal kunne akselerere AI-oppgaver og levere dobbelt så høy ytelse som forrige generasjon.

AI-basert bildebehandling

Støtte for 5G-mobilnett er selvfølgelig innebygget. Det samme er en bildesignalprosessor (ISP – Image Signal Processor) som støtter kameraoppløsning på opptil 200 megapiksler og 4K UHD-video med 120 bilder per sekund. Den kan på samme tid behandle data fra fire forskjellige sensorer.

En separat MCFP (Multi-Camera and Frame Processor) skal samtidig kunne kombinere datastrømmer fra flere kameraer for å gi forbedret zoom-ytelse og bildekvalitet, mens bildesignalprosessoren skal kunne ta i bruk den økte AI-kapasiteten til å optimalisere av bilder basert på gjenkjenning av motiver som objekter, ansikter og omgivelser.

Under presentasjonen av den nye systembrikken i går, fortalte Inyup Kang, direktør for system-LSI-virksomheten i Samsung Electronics, at de neste flaggskipmobilene fra Samsung vil leveres med grafikkprosessor fra AMD. Dette gjelder altså ikke Galaxy S21.