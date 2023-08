Dette gikk galt da nødvarsel om ekstremværet Hans ble sendt ut

Mange reagerte da det ble sendt ut nødvarsel som nådde langt utover fylkesgrensene og ble mottatt flere ganger. Én av grunnene til at det ble sendt ut melding som nødvarsel og ikke med SMS, var for å nå ut til alle i de aktuelle områdene, også turister. Tekstene ble sendt ut i politidistriktene Innlandet, Øst, Sør-Øst, Møre og Romsdal, Trøndelag og Vest. Det var flere utenfor disse distriktene, blant annet i Oslo, som mottok varslinger. I en pressemelding skriver DSB:

«Standardteknologien som Nødvarsel er basert på er imidlertid satt opp for at varsler med lang varighet skal "glemmes" av telefonen etter en tid – dette for å kunne vise varselet på nytt for å minne om at faren fortsatt gjelder.

Nødvarslene om ekstremvær ble satt opp med forholdsvis lang varighet ettersom faren for ekstremvær strakk seg over flere dager. Dette er forklaringen på at telefoner mottok en ny runde med varsling en tid etter første varsel. Når et varsel utgår (ikke lenger er aktivt) skal også varslingene stoppe.»

Hevder teletårn er grunnen til unøyaktig geografisk område

I pressemeldingen skriver DSB at det er en utfordring med valg av varslingsområder, da teletårn sender meldinger i alle retninger. DSB skriver derimot ikke hvorfor mobiler store deler av Oslo mottok meldingen.

− Ekstremværet var ventet å treffe et stort område med enten rødt eller oransje farevarsel. For å nå bredt ut, ble nødvarslene sendt ut over et stort samlet areal. Det er derfor ikke feil at mange utenfor flomfareområdene mottok nødvarsel. Samtidig kunne et snevrere utsendelsesområde ha begrenset omfanget av publikum som opplevde nødvarselet som forstyrrende og unødvendig, sier Lars Aune, stabssjef i Politidirektoratet, i pressemeldingen.

Flere simkort eller ulike nett

Abonnenter som har to sim-kort eller som gjester flere ulike nett, kan få nødvarsel fra flere mobilnett, dersom telefonen bytter nett mens det fortsatt sendes ut aktive varsler.

Et nødvarsel sendes ut i et aktuelt geografisk område med en valgt gyldighet, som kan vare mange timer. Dette gjøres for å sikre at personer som beveger seg inn i et område hvor det er sendt ut nødvarsel også får varslet etter at det ble sendt ut. Aktive varsler sendes ut som et radiosignal til alle mobiltelefoner i et område. Dersom telefonen din har mottatt nødvarselet, skal den kjenne igjen signalet som sendes og forstå at den ikke trenger å vise samme varsel på nytt.

Digi forklarer: Nødvarsel

Rapport i september

DSB skriver at de jobber sammen med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene for å finne læringspunkter til videre arbeid med Nødvarsel, og at en samlet rapport skal leveres til Justis og Beredskapsdepartementet i begynnelsen av september.

Saken oppdateres.