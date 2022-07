Siden 2015 har det California-baserte helseteknologiselskapet Mojo Vision utviklet smarte kontaktlinser. Nå er endelig den første trådløse, full-service prototypen på plass. Selskapets administrative direktør Drew Perkins skriver i en blogpost at protypen er «feature complete», det vil si at både hardware og software er på plass.

Perkins forteller i et podkast-intervju med Dell Technologies at han for noen år siden begynte å få synsproblemer. Han innså at det ikke bare var nærsyntheten som ble verre, det var noe mer som var galt.

Optikeren kunne informere om at han hadde fått grå stær. Perkins hadde en vellykket kataraktoperasjon, men som mange andre pasienter også har opplevd, ble ikke synet perfekt gjenopprettet. Han hadde problemer med å se gjenstander på mellomlang avstand, og han syntes det var vanskelig å se klart om natten eller i svakt lys.

Han startet Mojo Vision rett og slett for å få synet sitt tilbake.

Fikk idé fra TV-film

– For 40 år siden så jeg filmen Six Billion Dollar Man på TV, og der hadde de bionisk syn. Jeg tenkte, hvorfor har vi ikke oppfunnet det ennå? sier han i intervjuet med Dell.

Direktør Drew Perkins i Mojo Vision var første person som testet ut prototypen på øyet. Selv om dagens protoyp fungerer trådløst, må den brukes sammen med et slags halskjede og lue eller caps med antenne. Skjermbilde: Mojo Vison / Vimeo

Et nøkkelelement i enhver AR-opplevelse (utvidet virkelighet) er muligheten til å se og samhandle med digitalt innhold plassert i verden rundt oss.

Kontaktlinsen fungerer ved å overlappe bilder, symboler og tekst på brukerens naturlige synsfelt uten å hindre synet deres, begrense mobiliteten eller hindre sosiale interaksjoner. Eller «uten å kompromittere din menneskelighet» som de sier i promo-videoen.

«Som med smarte briller er ideen å sette nyttig AR-grafikk foran øynene dine for å hjelpe deg med å utføre daglige oppgaver. Nå bringer en fungerende prototyp oss nærmere et sluttprodukt», skriver teknologinettstedet Ars Technica.

Hittil er det bare brukt én linse om gangen, men målet er at brukeren skal ha to linser som sammen kan lage 3D-grafikk.

Verdens minste LED-skjerm rett på øyet

– Hver piksel er mindre enn én mikron, en liten, bitte liten piksel. Den er tusenvis av ganger tettere enn din Iphone. Vi er i stand til å lage disse skjermene. Når du først har så små piksler, kan du krympe hele skjermen til noe som er mindre enn én millimeter i størrelse. På det tidspunktet kan du sette den på kontaktlinsen, og den vil være praktisk talt usynlig for både brukeren og for noen som ser på brukeren, forklarte Perkins til Dell.

Smartlinsas midtpunkt er en sekskantet skjerm. Hver grønnaktig piksel er bare en fjerdedel av bredden til en rød blodcelle. llustrasjon: Mojo Vision

Smart-kontaktlinsas midtpunkt er en sekskantet skjerm på størrelse med et sandkorn, mindre enn en halv millimeter bred, med hver grønnaktige piksel bare en fjerdedel av bredden til en rød blodcelle. Mikro LED-skjermen har en oppløsning på 14.000 piksler per tomme. Perkins hevdet at det er den «minste og tetteste skjermen som noen gang er laget for dynamisk innhold».

En «femtoprojektor» – et lite forstørrelsessystem – utvider bildet optisk og sender det til en sentral del av netthinnen. Linsen er omkranset av elektronikk, inkludert et kamera som registrerer omgivelsene. En databrikke behandler bildene, kontrollerer skjermen og kommuniserer trådløst til eksterne enheter, som for eksempel en telefon.

Mojo Lens har et spesialkonfigurert akselerometer, gyroskop og et magnetometer som kontinuerlig sporer øyebevegelser, slik at AR-bildene holdes stille mens øynene beveger seg. Enheten drives av et batteri som lades trådløst om natten, som en smartklokke.

Mojo Vision har spesialdesignet en integrert krets for Mojo Lens som inkluderer en 5GHz radio og ARM Core M0-prosessor som overfører sensordata fra linsen og strømmer AR-innhold til MicroLED-skjermen. Radioen er i stand til å kommunisere med veldig liten forsinkelse, ved å bruke en Mojo-proprietær kommunikasjonsprotokoll som er mer effektiv og raskere enn Bluetooth LE, hevder selskapet på sine nettsider.

Begrenset batteritid

Mojo Lens bruker et proprietært strømstyringssystem som inkluderer medisinske mikrobatterier og en Mojo-utviklet integrert strømstyringskrets. I dag har det lille batteriet en kapasitet på én time, men de jobber med å doble dette. Siden linsen ikke brukes hele tiden, mener Mojo Vision at den reelle batteritiden er mye lenger. Målet er at den kun trenger å lades om natten, som man gjør med annen «wearable» teknologi.

Hvis selskapet lykkes, kan Mojo Lens hjelpe personer med synsproblemer, for eksempel ved å tegne ut bokstaver i tekst eller gjøre fortauskanter tydeligere. Produktet kan også hjelpe idrettsutøvere å se hvor langt de har syklet eller hvor fort hjertet deres slår uten å sjekke andre enheter.

Selskapet starter nå omfattende brukertesting og analyse, prototyping av programvareapplikasjoner og generell system- og produktoptimalisering sammen med utvalgte partnere, som Adidas og FDA (U.S. Food and Drug Administration).

– I tillegg til klinisk testing på normalt seende, vil vi begynne kliniske evalueringer av linsen med personer som er synshemmet for å fortsette med vårt oppdrag om å hjelpe millioner av mennesker som har en form for ukorrigerbart synstap, skriver Mojo Vision i en pressemelding.

Mens Mojos prototyp fortsatt er noen år unna å bli distribuert til forbrukere, tenker Perkins allerede på neste generasjons oppgraderinger. Fremtidige versjoner av enheten kan kanskje forstørre objekter, justere farger for de med fargeblindhet og la deg se i mørket.