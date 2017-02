Dette må til før en virksomhet får inspirere de ansattes krypterte trafikk

For et par uker siden publiserte digi.no en kommentar av sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim og et intervju med sikkerhetsanalytiker Eirik Moen. I artiklene redegjør de to for sine ikke helt sammenfallende synspunkter på virksomheters bruk av sikkerhetsverktøy som først avskjærer og dekrypterer krypterte forbindelser til og fra virksomheten, for deretter å inspisere innholdet og kryptere forbindelsen på nytt for den videre veien til mottakeren.

Noe av kritikken fra Thorsheim går ut på at virksomheter gjør dette uten å informere de ansatte om dette tiltaket.

– Jeg tror nok det finnes virksomheter der ute som gjør dette, uten å vite om pliktene som hviler på dem, sier Lars-Otto Nymoen, senioringeniør i Datatilsynet, til digi.no.