DevOps har blitt mainstream. Et flertall av utviklerne har tatt det delvis i bruk

DevOps er fellesnavnet på en type metodikker hvor programvareutvikling (Dev) og IT-drift (Ops) kombineres for å automatisere og strømlinjeforme utviklings- og utrullingsprosessene, slik at utviklingssyklusen forkortes og åpner for kontinuerlig leveranser med høy programvarekvalitet. Mange utviklermiljøer har etter hvert fått øynene opp for denne praksisen.