Diamantbasert glass kan komme til mobiler i 2019. 

Mange av dagens smartmobiler har en skjerm som er dekket av Gorilla Glass fra Corning eller lignende forsterkede glasstyper som skal redusere faren for at skjermen blir skadd når brukeren er uheldig. Men noen garanti mot riper, sprekker eller knust skjerm, er dette på ingen måte.

Diamanter

Denne uken omtaler Cnet News en løsning som forhåpentligvis kan redusere behovet for å skifte ut mobilskjermene like ofte. Det dreier seg om en type tynnfilm som er basert på kunstige, metanbaserte diamanter, noe selskapet Akhan Semiconductor for tiden tester ut i samarbeid med i alle fall én mobilleverandør, i tillegg til leverandører av flere andre produkter hvor bruk av diamantglasset kan være aktuelt.

Miraj Diamond Glass, som produktet kalles, bruker ifølge Cnet et nanokrystallmønster som arrangerer krystallene på en vilkårlig måte, i stedet for å legge dem langs krystallplanene. Dette skal kunne motvirke at det dannes dype sprekker som kan skade de underliggende materialene.

Belegg

Tilsynelatende er det ikke slik at diamantglasset vil erstatte dagens Gorilla Glass eller tilsvarende løsninger. I stedet vil det brukes som et ekstra belegg på toppen.

For at dette skal fungere, må diamantglasset kunne fordeles jevnt utover den underliggende overflaten. Det må kunne lede elektriske signaler på en pålitelig måte og dessuten ikke reflektere for mye lys, noe som gjør skjermen vanskelig å lese. I tillegg må det selvfølgelig bidra til at skjermene ikke like lett blir skadd.

Forsinket

Det har tydeligvis tatt lenger tid enn ventet for Akhan å komme til målet, for ifølge Cnet var det opprinnelig ventet at diamantglasset skulle bli tatt i bruk av en mobiltelefon allerede innen utgangen av 2017. Nå er målet å oppnå dette i løpet av 2019.

Uten at det nevnes noen pris, skriver Cnet at dette nok ikke er noe som kommer til billigmobiler, i alle fall fra starten av. Men det antydes at Miraj Diamond Glass kan bli brukt i skjermbeskyttere til eksisterende mobiler.

Men ifølge Akhan er det også aktuelt å bruke diamantglasset i blant annet kameralinser. Selskapet mener for øvrig at den samme diamantteknologien med fordel kan erstatte silisium som materiale i elektronikk. Det hevdes at diamantmaterialet skal gjøre det mulig å elektronikken tynnere, samtidig som at den ikke genererer like mye varme under bruk. Men teknologien er ennå ikke klar for kommersialisering.

I alle fall deler av teknologien har Akhan lisensiert av Argonne National Laboratory, som eies av det amerikanske energidepartementet.