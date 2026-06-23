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IT-sikkerhet

Digdir ble utsatt for hackerangrep

Flere av Digdirs digitale løsninger var nede lørdag. Grunnen var et hackerangrep.

Digdirs nettverksleverandør ble utsatt for hackerangrep i helgen.
Digdirs nettverksleverandør ble utsatt for hackerangrep i helgen. Foto: Fredrik Hagen / NTB
NTB
23. juni 2026 - 09:57

ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Maskinporten, MinID, ELMA, eInnsyn, Ansattporten og Selvbetjeningsløsninger var helt eller delvis utilgjengelige fra 13-tiden lørdag og fram til søndag morgen.

Feilen skyldtes nettverksproblemer hos Digdirs leverandør Vivicta, som var utsatt for et DDoS-angrep. Det er en bevisst overbelastning av en digital tjeneste med kunstig nettverkstrafikk.

Angrepet førte ikke til noe sikkerhetsbrudd, og ingen personopplysninger kom på avveie, opplyser Digdir selv.

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Både Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er likevel rutinemessig varslet.

– Digitaliseringsdirektoratets tjenester er del av en samfunnskritisk infrastruktur. Vi tar derfor driftsavbrudd på største alvor og har god praksis for denne type håndtering. Responsen vår denne helgen viser at beredskapsplanen fungerer godt, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe.

Flere av Norsk Tippings tjenester ble overbelastet, tirsdag.
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digdirIT-sikkerhet
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