Digdir ble utsatt for hackerangrep

ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Maskinporten, MinID, ELMA, eInnsyn, Ansattporten og Selvbetjeningsløsninger var helt eller delvis utilgjengelige fra 13-tiden lørdag og fram til søndag morgen.

Feilen skyldtes nettverksproblemer hos Digdirs leverandør Vivicta, som var utsatt for et DDoS-angrep. Det er en bevisst overbelastning av en digital tjeneste med kunstig nettverkstrafikk.

Angrepet førte ikke til noe sikkerhetsbrudd, og ingen personopplysninger kom på avveie, opplyser Digdir selv.

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Både Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er likevel rutinemessig varslet.

– Digitaliseringsdirektoratets tjenester er del av en samfunnskritisk infrastruktur. Vi tar derfor driftsavbrudd på største alvor og har god praksis for denne type håndtering. Responsen vår denne helgen viser at beredskapsplanen fungerer godt, sier avdelingsdirektør Nina Olsen Munthe.