Britiske forskere har snublet over et enormt nettverk av falske Twitter-kontoer, skriver BBC.

De fleste av kontoene er såkalte boter – datagenererte og automatiserte kontoer som for eksempel kan spre spam, jukse med antall følgere på andre Twitter-kontoer, eller påvirke hvilke temaer på Twitter som er såkalt «trending» – og som dermed kan få større interesse blant Twitter-brukerne.

Totalt skal det være snakk om så mye som 350 000 kontoer, av rundt 315 millioner Twitter-kontoer totalt.

Betaler boter for å følge eller påvirke folkeopinionen

BBC skriver at botkontoene fjernstyres av noen som kan få botene til å sende meldinger eller utføre andre aktiviteter. For eksempel kan noen mennesker betale for å få boter til å følge sin egen Twitter-konto, eller for å trekke oppmerksomheten bort fra samtaler om kontroversielle temaer eller påvirke hva folk mener.

– Det er vanskelig å vurdere hvor mange Twitter-brukere som er boter, sier Juan Echeverria, som er student og forsker ved University College of London (UCL). Han kom over de falske kontoene mens han analyserte en prøve på 1 prosent av Twitter-brukerne, for å bedre finne ut hvordan folk brukte det sosiale nettverket.

Echeverria og teamet hans oppdaget da et stort antall kontoer som var linket sammen, og ting tyder på at det er en person eller en gruppe som opererer botnettet.

Star Wars-sitater

Mange av de falske kontoene tvitrer fra steder der det ikke bor mennesker, og alle meldingene blir tilsynelatende postet fra Windows-telefoner – til tross for at Windows-telefoner har en forholdsvis liten markedsandel. En annen spesiell ting var at Twitter-meldingene fra de falske kontoene nesten alltid inneholdt sitater fra Star Wars.

En talsperson fra Twitter sier til BBC at de ikke tillater falske kontoer, og at de ikke tillater at brukerne lager programvare som automatisk følger eller av-følger kontoer.

– Selv om vi har systemer og verktøy for å oppdage spam på Twitter, så baserer vi oss også på at brukerne rapporterer spam til oss, sier talspersonen.

Hele rapporten om det såkalte Star Wars-botnettet finner du her.