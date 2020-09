Digi interiør: Skal det være en boks Commodore 64-beige, eller kanskje Amiga-grå?

Gizmodo melder at det nå er mulig å kjøpe spraymaling i fargen Commodore 64-beige. Er du lei av de sterke fargene hjemme, eller bare ønsker litt komplett fargeløs 80-tallsretro, er det bare å slå seg løs. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan sprayes beige.

Syns du Commodore-nyansen blir for raff, finnes det også spraymaling i fargene Amiga-beige og Atari-grå.

Nå er det ikke slik at noen faktisk tror det finnes et marked for Commodore-farget interiør. Vil man være singel for evig, kan det nok være effektivt å vise frem til Tinder-datene, men Retrohax, som lager denne malingen, sikter seg først og fremst inn mot de som restaurerer gamle datamaskiner.

Én boks med disse sofistikerte nyansene koster 27 dollar. På en dårlig dag for norskekrona, vil det si 270 kroner. Dermed blir det dyrt hvis du skal male hele rommet, men detaljer er som kjent det som virkelig gjør et rom.

Hvis du allerede hadde begynt å glede deg til en mer fargeløs tilværelse, er det dessverre nå vi må helle kaldt vann i blodet på deg. På nettsidene til Retrohax står følgende disclaimer:

– Grunnet restriksjoner på flyfrakt av trykkbeholdere, kan disse produktene bare sendes til Polen. Vennligst kontakt oss hvis du ønsker dette produktet. Vi jobber med alternative forsendelsesmetoder.