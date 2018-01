Digi.no inngår samarbeid med Dataforeningen

Christian Torp (til venstre), generalsekretær i Dataforeningen, og Jan Moberg, administrerende direktør i TU Media. Bilde: Kurt Lekanger

Digi.no og vårt eierselskap TU Media har inngått en avtale med Den norske Dataforening (DND) som gir medlemmer av foreningen tilgang til Digi Ekstra-innhold til halv pris. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter.

DND-medlemmer kan bestille her » (krever innlogging)

Dataforeningen er Norges største it-faglige forening, og et åpent og frittstående forum av og for it-profesjonelle og avanserte it-brukere. Foreningen ble startet allerede i 1953, har rundt 8000 medlemmer og arrangerer cirka 300 store og små eventer over hele landet.

– Min visjon for DND er å samle it-Norge, og da er det viktig med gode partnere. Å inngå partnerskap med Digi.no er veldig, veldig bra og vi vil kunne trekke gode synergier på hverandre. I tillegg leser allerede flere av våre medlemmer Digi.no daglig. Jeg ser virkelig frem til samarbeidet gjennom 2018, sier Christian Torp, generalsekretær i Dataforeningen.

Bransjestoff og dybdesaker om teknologi

Etter at vi i Digi.no startet vår abonnementstjeneste Digi Ekstra for rundt ett og et halvt år siden har vi opplevd en kraftig vekst i abonnementsbasen. I september i fjor trappet vi opp satsningen og begynte å tilby Ekstra-abonnentene i snitt to saker om dagen.

Med et abonnement på Digi Ekstra vil du få enda flere saker som går i dybden på teknologi, og reportasjer fra bedrifter som har lykkes med en satsning – og vil dele sine erfaringer. Vi fokuserer på innhold som hjelper alle dere som jobber med IT i norske bedrifter til å gjøre en enda bedre jobb.

Du vil finne spennende innsiktsstoff som forklarer teknologi, reportasjer fra norske bedrifter, intervjuer, karrieresaker og mye mer. Og vi kommer ikke bare til å skrive om hva norske bedrifter har fått til – men også hvordan de har fått det til. Meningen er at du skal kunne lære noe av Ekstra-sakene.

Digi.no og tu.no trapper nå opp satsningen på stoff om karriere og utdanning, og utover i 2018 vil du få enda flere artikler om hvordan du kan lykkes på skole og i arbeidslivet.

Hvis du er medlem av Dataforeningen, får du tilgang til Digi Ekstra til halv pris her » (krever innlogging. Tilbudet gjelder nye abonnenter.)