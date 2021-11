Digital postkasse har spart deg og meg for én milliard kroner – i brutto

– Selv om det stadig utvikles flere avanserte og sammenhengende tjenester, er behovet for å sende post til innbyggerne i en sikker digital kanal stort. Det å kunne passere milliarden i besparelse ved bruk av løsningen er veldig gledelig, skriver Ellen Marie Langen, produktsjef for digital postkasse i en pressemelding.

Siden 2015 har Digitaliseringsdirektoratet hatt ansvar for det de kaller en markedsløsning, der du selv kan velge en av to postboksleverandører, og offentlig sektor kan sende deg digitale brev, uavhengig av hvilken postkasse du har valgt.

Når Digitaliseringsdirektoratet teller alle brev som har blitt sendt digitalt, og sammenligner med hva det ville kostet å sende det samme brevet på papir, kommer de frem til at de har spart deg og meg for en milliard kroner.

Feirer en milliard spart

Da har de ikke regnet med eventuelle tidsbesparelser, men heller ikke hva det har kostet å utvikle og sette opp løsningen.

– Gevinsten på 1 milliard kroner er et anslag på brutto besparelse. Nettogevinst kan ikke beregnes på grunn av flere ukjente faktorer. Gevinstanslaget er enkelt basert på alternativ kostnad ved å sende brev på papir, skriver Langen i en e-post til digi.no.

Regnestykket tar heller ikke høyde for om noen brev rett og slett ikke var nødvendig å sende.

Antall brev sendt gjennom løsningen har vokst jevnt og trutt, mens antall brev som sendes gjennom løsningen til print ligger forholdsvis stabilt.

En leverandør dominerer

I stedet for å gi en statlig aktør monopol, ble det i 2015 lagt ut en anbudskonkurranse for brukergrensesnittet og selve postkassen til mottaker. Den norske løsningen digipost fikk et solid forsprang, mens danske e-boks ble hengende etter.

Etter seks år er det tydelig at digipost har solid kontroll over markedet, og selv med et lokketilbud på gratis kinobilletter ved å ta i bruk e-boks i 2019, klarte det danske selskapet bare å tiltrekke seg et par tusen nye kunder.

Hva kommer dette av?

– Innbyggerne kan velge mellom disse to postkasseleverandørene. En del av årsaken kan være at Digipost er mest kjent og benyttet i Norge. Bruken av e-Boks øker også forholdsvis jevnt, men altså i mindre omfang, svarer Langen.

Enklere for innbyggerne

– I tillegg til store besparelser på kroner og øre er det vesentlige gevinster på miljø, økt informasjonssikkerhet, mer effektiv saksgang, og ikke minst at det blir veldig mye enklere for innbyggerne, skriver Digitaliseringsdirektoratet i pressemeldingen.

– Når vi skriver at det er enklere for innbygger, handler det først og fremst om at innbygger kan få post raskt, enkelt og sikkert på mobil (eller pc) i stedet for den grønne postkassen på postkassestativet. Innbyggerundersøkelser gjort i 2016/2017 viser at innbyggerne ønsker å kommunisere digitalt med det offentlig og at 7 av 10 er positive til Digital postkasse, utdyper Langen til digi.no.

Likevel viser tallene at bare 83 prosent av brevene som sendes gjennom digital postkasse åpnes.

Hva skjer med brev som ikke åpnes?

– Når brevet er levert til innbyggers digitale postkasse, er det innbyggeren som eier brevet. Det er slik sett den enkeltes valg om man vil åpne brevet eller ikke – på samme måte som man velger å åpne eller ikke åpne et brev som man mottar på papir, svarer Ellen Langen.

Fire av ti bruker ikke Digital postkasse.

Det er fortsatt mange som ikke har valgt seg sin postkasse.

Om lag 60 prosent av befolkningen over 15 år har digital postkasse. Hvilke ambisjoner har Digdir for andelen? Og gjøres det noen tiltak for å få andelen opp?

– Postkasseleverandørene jobber for å rekruttere flere brukere gjennom sin markedsføring av tjenestene. Parallelt med dette har også Digitaliseringsdirektoratet ambisjon om å kunne nå flest mulig innbyggere digitalt via Digital postkasse, og vi gjennomfører for vår del kampanjer i ulike kanaler for å få flere til å velge seg en postkasse. Dette skjer gjerne i samarbeid med virksomheter som også ønsker å nå ut til flere digitalt. De siste årene har vi henvendt oss særlig til yngre brukere som generelt sett er krevende å nå digitalt med informasjon fra det offentlige, svarer Langen.

Er du blant de som ikke har tatt i bruk Digital postkasse er det fortsatt ikke for sent.

– Vi har som mål å nå flest mulig innbyggere digitalt og oppfordrer alle innbyggere til å opprette en egen digital postkasse, skriver Langen.

Men hun åpner for deg som trives best med Altinn.

– Samtidig er det noen som ikke har eller ønsker å ha en digital postkasse. Vi ønsker å tilby løsningene våre i et smartere samspill. Vi legger derfor til rette for at Altinn kan brukes som underliggende infrastruktur for de som ikke har valgt digital postkasse, skriver Langen.