Digital vold: Når teknologi blir våpen i overgrep Nesten en av tre synes det er greit å installere overvåkings-programvare på partnerens telefon. Nå vil Mia Landsem lage et nytt nettsted for å hjelpe ofre for digital vold.

– Alt av digitale verktøy kan misbrukes til å true, krenke, spre nakenbilder eller videoer, gjøre seksuelle eller andre overgrep, trakassere og ikke minst overvåke og kontrollere personer digitalt, sier Mia Landsem Foto: Privat