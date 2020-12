Digitalarkivet er forsinket med å gjøre folketellingen fra 1920 lett tilgjengelig

Dataene fra folketellingen for 1920 ble frigjort i dag, noe mange har ventet på. Men Arkivverket har dessverre ikke rukket å gjøre alt klart for publisering på Digitalarkivet.

Da folketellingen ble gjennomført, ble opplysningene om alle personer med fast eller midlertidig opphold i Norge, nedtegnet på separate personsedler. Til sammen dreier det seg om 2.757.633 sedler.

– Dette er det mange som har ventet på, sier riksarkivar Inga Bolstad i en pressemelding.

– Folketellingene er viktige for alle som driver med slektsgransking og lokalhistorie, og dem er det mange av. I tillegg kan opplysningene i folketellingen 1920 bidra til ny innsikt for forskere innenfor flere ulike disipliner, fortsetter Bolstad.

Feilinformasjon har ført til forsinkelse

Skanningen av sedlene er for lengst gjennomført, og det er nå mulig å bla i alle disse. Mer enn 650 frivillige har bidratt til transkriberingen av sedlene, og dette arbeidet er ferdig for de aller fleste kommunene. Likevel gjenstår det en god del arbeid med å publisere alt og å gjøre det søkbart. Dette skyldes at det har vist seg å være mange feil ved kretsnumrene og huslistenumrene som er oppgitt på kortene, noe som gjør at mye sortering må gjøres manuelt.

Ved lanseringen i dag er personene fra cirka 230 av 705 kommuner tilgjengelige i søket. En oversikt over statusen til hver av datidens kommuner finnes her.

Målet nå er at alt skal være mulig å søke i senest i april 2021.

Følsom informasjon

Det er mye informasjon som er oppgitt på sedlene, så det er ikke uten grunn at det har vært hundre års sperrefrist på materialet. I tillegg til mer ordinære opplysninger som bosted, fødselsdato og sivil status, ble det også laget statistikk over vanføre og arbeidsdyktige. Dermed er det på sedlene oppført om personen var blind, døvstum, «sinnssyk», «åndssvak», legemlig vanfør eller «bare» syk. Også trossamfunn og lengre opphold i USA skulle oppgis.

På sedlene er det også oppgitt om personen befant seg et annet sted enn hjemme 1. desember 1920. Det var 35 personer i Norge som var over 100 år i 1920. Den eldste var en kvinne på 106.