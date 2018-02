Digitale førerkort er riktig spennende: – Kan gjøre hverdagen enklere for folk, sier Ketil Solvik-Olsen

Plastkort er fortsatt det vanlige, men hadde det ikke vært en tanke å tilby førerkort også i en digital utgave?

I USA kom delstaten Iowa med slike planer i 2014. Det utløste interesse eller inspirerte til pilotforsøk i minst ni andre amerikanske delstater, samt i en rekke andre land. Australia, Storbritannia, Nederland, Sveits, Canada og Sverige er noen dem.

Den gangen uttalte Statens vegvesen, blant annet til Dinside, at de ikke hadde konkrete planer om å flytte førerkortet over på en app, men det var for fire år siden.

Veldig spennende, sier samferdselsministeren

Nyheten om at Finland nå tar sats har aktualisert problemstillingen.

Statens vegvesen følger med på det som skjer i Finland og andre europeiske land, og Norge deltar i en arbeidsgruppe som ser på virtuelle førerkort gjennom Erreg.

– Utviklingen med digitale førerkort er veldig spennende. Det kan gjøre hverdagen enklere for folk flest, og bidra til enklere og bedre tjenester og kontroller for myndighetene. Vi følger arbeidet med stor interesse, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen (Frp) til digi.no.

Han peker imidlertid på flere utfordringer, både praktiske, tekniske og rettslige som må håndteres.

– Vi må sikre personvern og hindre misbruk. Vi må sikre at informasjon er beskyttet, men samtidig at relevante myndigheter får tilstrekkelig tilgang til datasystem, slik at man kan nyttegjøre seg informasjonen ved behov. Det gjelder blant annet politiet, som skal kunne gjøre oppslag mot Autosys ved kontroller. Vi trenger også tilpasninger i det europeiske rettslige rammeverket for førerkort.

Uten slike løsninger vil man måtte beholde dagens førerkort parallelt med digitale versjoner, framholder samferdselsministeren.

Synnøve Olsen Vebostad, som leder førerkortkontoret i Statens vegvesen, kan fortelle at de ikke har prioritert et arbeid med å utvikle digitale førerkort, en app eller lignende i 2018.

– Først og fremst fordi vi må lage gode digitale tjenester for brukerne, som fornyelse med helseattest som er vårt viktigste prosjekt i perioden 2018-2019, sier Vebostad.

Finland lanserer app

Innføring har imidlertid tatt lenger tid enn ventet. I disse dager melder en rekke medier at Finland kan bli verdens første land med en slik ordning.

Ifølge rikskringkasteren Yle planlegger finske myndigheter å lansere elektronisk førerkort i sommer.

Det blir riktignok et supplement og ingen erstatning for fysiske kort, fordi det krever lovendringer. Appen vil fungere som identitetskort, blant annet ved henting av pakker. Løsningen skal også kunne informere sjåfører når det er tid for å fornye lappen.

Iowa sikter mot 2018

Pilotprosjektet i Iowa startet opp i 2016, og skal ha forløpt uten større problemer.

Innføringen der ble forsinket grunnet kluss i en anbudskonkurranse, men ifølge lokalavisa Des Moines Register ligger det an til utrulling i løpet av 2018.

Målet med appen de utvikler er at løsningen skal fungere som et fullgodt alternativ til fysisk førerkort, i hvert fall for kjøring i delstaten. Bruk utover det krever antakelig lovendringer på føderalt nivå.

Vi er ikke kjent med om at det finnes prosjekter som har kommet lengre enn dette. I så måte kan det tenkes at pioneren på området likevel kommer først i mål.

Europeisk harmonsering

Innføring av digitalt førerkort vil være effektivt med europeisk harmonisering gjennom at vi kan få tilgang til førerkortregistrene i Norden og/eller Europa, poengterer samferdselsministeren.

– Dette er også et arbeid vi følger tett, for uten en slik harmonisering vil fører likevel måtte medbringe førerkort ved kjøring utenfor landets grenser, sier Solvik-Olsen.