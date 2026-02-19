Digitale skjold reduserer svindel

For to år siden ba Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mobiloperatørene om å samarbeide tettere for å bekjempe telefonsvindel. Resultatet ble et digitalt skjold som gjør det vanskeligere for kriminelle å bruke norske mobiltelefonnumre til å lure folk.

– Tiltaket beskyttet befolkningen mot over 80 millioner svindelforsøk i 2025. Samtidig har også banksektoren gjort tiltak, uttaler avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom i en pressemelding.

De norske mobilnetteierne Ice, Telia og Telenor har utarbeidet et koordinert digitalt skjold som skal filtrere mobiltrafikk som er svindlet, og som kommer inn til Norge.

Samarbeidet innebærer blant annet at det utveksles informasjon mellom mobiloperatørene, slik at de kan blokkere svindelforsøk fra kaprede numre hos andre operatører, uavhengig av hvilket norsk mobilnett numrene hører til.

Myndighetene vil ifølge pressemeldingen fortsette å arbeide sammen med næringslivet og relevante fagmiljøer om tiltak ettersom svindlerne stadig tilpasser seg og benytter nye metoder.

404 millioner tapt

I andre halvår 2024 lå svindeltallet på 616 millioner kroner. Nye tall fra Finanstilsynet viser en tydelig nedadgående trend: Svindeltapet falt til 404 millioner kroner i første halvår 2025 – som er samme nivå som i første halvår 2023.

– Det er gledelig og mye tyder på at tiltak i ekombransjen har bidratt til dette, sier seksjonsleder Olav Johannessen fra Finanstilsynet i pressemeldingen.

Kamilla Sharma påpeker at 404 millioner kroner fortsatt er et svimlende høyt svindeltall.

– Vi har over en periode sett stor nedgang i svindelforsøk på telefon og SMS på norske nummer, men samtidig ser vi at svindlere bruker danske og svenske mobilnummer i større grad. Svindelforsøkene foregår i dag på de fleste digitale kanaler, påpeker hun.

I tillegg til svindelforsøkene over telefoni og SMS, skjer de også via e-post og sosiale medier, meldingstjenester og falske nettbutikker.

– Dette er et mer komplisert område juridisk, teknisk og kulturelt og det er andre aktører enn de vi tradisjonelt har dialog med, sier Sharma.

Hun viser til at tilliten i den norske befolkningen og til det offentlige generelt er høy, men at digital svindel er en av flere faktorer som kan redusere denne tilliten.