Digitale smittevernskiosker med håndsprit bidrar til knallår for Procon i 2020. Svenske kommuner kan løfte 2021

Procon Digital på Skedsmokorset øst for Oslo har inngått to kontrakter om å levere digitale selvbetjeningsløsninger til svenske kommuner. Dette er de første kontraktene Procon har fått med svenske kommuner, etter at de i desember i fjor inngikk en samarbeidsavtale med det svenske selskapet Softronic. Softronic er allerede tungt inn i svenske kommuner, som leverandør av drifts- og forretningssystemer, og på utstyrssiden.