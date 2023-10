IT-POLITIKK Digitaliseringsministeren: – Jeg har lagt merke til at man har savnet en som meg Mandag fikk IT-bransjen endelig sin egen minister. – Vi må gå sammen for å finne ut hva som skal til og hva vi skal gjøre, sier hun om ambisjonene om at Norge skal bli ledende på digitalisering.

Vi tok en prat med den nye digitaliseringsministeren på hennes første dag i departementet. Karianne O. Tung er klar for å samarbeide med bransjen, og har lagt merke til at det har vært etterspurt en ministerpost for digitalisering.

Mandag fikk digitaliseringsminister Karianne O. Tung (Ap) overrakt nøkkelen til departementet fra tidligere kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Hun er klar for å lytte til IT-bransjen i den nye jobben. ×

