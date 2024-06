Digitaliseringsministeren skal møte Facebook-eier Meta

– Det er avtalt et digitalt møte med Nick Clegg i Meta 17. juni. Clegg er president Global Affairs and Communications i Meta, skriver kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i en e-post til NTB.

Clegg er tidligere visestatsminister og partileder for Liberaldemokratene i Storbritannia. Han var parlamentsmedlem fra 2005 til 2017.

Meta eier de sosiale nettverkene Facebook, Instagram og WhatsApp. Tung vil ha en redegjørelse om planene om å bruke folks Facebook-bilder til KI.

– Jeg har bedt Meta om et møte for å få klarhet i hva endringene innebærer, og hvordan de behandler forespørsler om reservasjon fra enkeltpersoner. Jeg er i min dialog med Meta tydelig på mine forventninger, sa digitaliserings- og forvaltningsminister Tung til NTB i forrige uke.

Meta har varslet at de fra 26. juni vil begynne å bruke folks bilder og innlegg på de sosiale mediene til å trene sin egen KI-tjeneste.

Mange har reagert sterkt på planene, og det gjør også digitaliseringsministeren.

– Jeg mener at Meta, i langt større grad enn i dag, må ta hensyn til brukernes personvern i alle sine tjenester, sier hun.

I dag er det slik at man må levere en protest til Meta for å reservere seg mot at egne bilder skal bli brukt i KI-modellen.

Digitaliseringsministeren mener saken er en viktig påminnelse til oss alle om at vi må være kritiske til hva vi deler på internett.

Torsdag ble det klart at Forbrukerrådet klager inn Metas bruk av personlig innhold til Datatilsynet. De vil prøve å få stoppet den nye praksisen før den trer i kraft 26. juni.