Dirigerte vekk bilister: Google Maps tolket tralle med brukte telefoner som trafikkork

En kunstner i Berlin har ved hjelp av en rød tralle og 99 brukte smarttelefoner klart å lure Google Maps-kartet til å vise at trafikken går sakte.

Kunstneren, Simon Weckert, trillet de brukte telefonene med GPS-sporing fra Google Maps rundt kvartalet der Google har sitt kontor i den tyske hovedstaden, inkludert en av broene over Spree-elven sentralt i byen.

Kunstneren publiserte en video av den den virtuelle trafikkorken rundt Googles kontorbygg. I Videoen kan man knapt se noen biler, men flere sykler og elektriske sparkesykler.

På kunstnerens egen nettside beskrives stuntet slik:

«99 brukte smarttelefoner transporteres i en håndtralle for å generere en virtuell trafikkork i Google Maps. På denne måten er det mulig å gjøre en grønn gate rød, noe som har innvirkning på den fysiske verdenen ved at biler navigeres over på en annen rute for å unngå å bli sittende fast i trafikken. #googlemapshacks»

Kunstneren siterte den tyske antropologen Moritz Ahlert i sin uttalelse:

«Googles karttjeneste har fundamentalt endret vår forståelse av hva et kart er, hvordan vi samhandler med kart, deres teknologiske begrensninger og hvordan de ser estetisk ut.»

– På denne måten gjør Google Maps virtuelle endringer i den virkelige byen, skriver han videre.

«Med sine geo-verktøy har Google laget en plattform som lar brukere og bedrifter samhandle med kart på en ny måte. Dette betyr at spørsmål knyttet til makt i kartografiske må omformuleres.

Men hva er forholdet mellom kunsten å åpne muligheter, og teknikker for overvåking, kontroll og regulering i Googles kart? Legger disse kartene føringer for atferd, meninger og bilder av levende vesener, utøver makt og kontrollerer kunnskap?»

Google: – Dette hjelper oss

Til The Guardian sier en talsperson fra Google at: «Enten det er ved hjelp av bil, tralle eller kamel elsker vi å se kreative bruksområder av Google Maps, fordi det hjelper oss å gjøre kartene bedre over tid.»

Det er ikke første gangen Googles datainnsamling fra publikum utnyttes i slike stunt.

I 2015 måtte selskapet stenge av funksjon Map Maker, etter at flere tilfeller av hærverk toppet seg med en virtuell park som på kartet fremstilte roboten i Android-logoen urinerende på Apples eple-logo.