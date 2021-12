Disse brillene skal hjelpe deg å høre bedre

Tom Austad satt i en bar i London i 2017. De var åtte mennesker samlet rundt et bord i et støyete lokale. To av dem brukte høreapparat. Det valgte de å ta av seg. Austad spurte hvorfor.

Svaret var at i et slikt støyende miljø var høreapparatet mer til bry enn til hjelp. Apparatene forsterker alt som foregår i rommet, noe som uansett gjør det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt.

Den kvelden skulle bli kimen til Oculaudio, en brille Austad tror har potensial til å revolusjonere hjelpemidler for folk med nedsatt hørsel.

– Problemet har vært kjent i 40 år. Høreapparatene har to mikrofoner, som er plassert på delen som henger bak øret. Hvorfor det, når det du vil høre mest sannsynlig er foran deg? Jeg har ikke fått annet svar enn at det bare er slik produktet er og at mikrofonene må være plassert et sted, sier han.

Han legger til at det ikke er så ille som det kanskje høres ut. Lyden manipuleres, men du går glipp av mange muligheter når mikrofonene er plassert der de er.

16 mikrofoner

Austad forteller at han boret seg ned i problematikken, og løsningen hans er altså en brille – med HD-kamera, 16 mikrofoner og en egenutviklet algoritme.

Tanken er at mikrofonene fanger opp lyden rundt i rommet, mens kameraet fanger opp ansikter. Når brukeren ser på en person som snakker, vil algoritmen benytte kameraet til å detektere hvor lyden kommer fra, hva som skal forsterkes og hva som skal dempes.

Det er omtrent som på smarttelefoner, som kan «zoome inn» på lyden når du filmer. Dette er en signalprosessering som kalles akustisk «beamforming». Mikrofonene fanger opp lyd 360 grader rundt brukeren og kan beamforme i to plan.

– Det gir et helt annen utgangspunkt for å zoome inn på den ene stemmen i rommet du vil høre, forklarer Austand.

Mikrofonene er plassert foran på brillen og langs sidene på stengene. All lydprosesseringen foregår i selve brillen. I brillen er det også et akselerometer, som sporer brukerens hodebevegelser. Det sørger for at brukeren kan bevege hodet uten at den som snakker kommer «ut av fokus».

I appen vil brukeren tilpasse brillene til omgivelsene rundt seg, for eksempel trafikk, kafe, teater/kino eller hjem. Illustrasjon: Oculaudio

Kan tilpasses

Det er ikke alle situasjoner hvor det vil fungere å plukke ut lyden av én person som snakker. Det ville vært upraktisk i en setting som i baren i London, hvor man sitter flere sammen og snakker.

Brukeren skal derfor ha mulighet til å justere hvor bredt lyden fanges opp, ved å øke vinkelen på lyden som forsterkes. Det er også mulig å sette brillen i en adaptiv modus, som gjør at brukeren kan gjøre en hodebevegelse for å stille inn hvor stort område den skal fokusere på.

Brillene skal automatisk kunne gå i dvale. Austad forklarer at man ikke vil ha behov for aktiv hørselshjelp om man for eksempel sitter i ro og leser en bok. Når de har gått i dvale, reaktiveres de først når brukeren løfter på hodet eller hvis algoritmen oppfatter at noen snakker.

Maskinvaren inni brillene er hyllevare. Det er algoritmene bedriften har utviklet. De har søkt om fire patenter knyttet til disse, som blir publisert i midten av 2022 dersom de innvilges. Det er også her det skal legges ned arbeid i tiden som kommer, før produktet er klart for markedet.

Det ferdige produktet skal bestå av et brillehus med innebygget batteribank som lader brillen når den ikke brukes. Batteritiden skal være 8 til 14 timer mellom hver opplading, avhengig av bruk.

Prototype klar

Oculaudio har utviklet en prototype som nå demonstreres for investorer, med mål om å ta det frem til et kommersielt produkt.

– Man har forsøkt å lage hørebriller tidligere, men da har man bare flyttet eksisterende høreapparatteknologi inn i brillen. Nå er teknologien en helt annen. Vi bruker mikrofonteknologi fra hifi-bransjen og får mye bedre lyd enn det man får på høreapparater i dag, sier Austad.

Dagens høreapparater opererer på lav effekt, siden batteriet skal vare lenge. Det gir dårlig lydkvalitet, ifølge Austad. Brillen har fått plass til to energirike litium-ion-batterier i brillestengene, som gir et helt annet utgangspunkt for lydbehandling.

Selve lyden leveres via trådløse Bluetooth-øreplugger. En utfordring med dette er at det ofte gir forsinket lyd. I mange applikasjoner kan man kompensere for en slik forsinkelse, men når lyden skal nå øret i sanntid, er det ikke like enkelt. Austad forteller at de har jobbet med å redusere forsinkelsen til åtte millisekunder. Det gir i praksis sanntidsoverføring, forklarer han.

Som en vanlig brille

I seg selv er det kanskje ikke noe stort problem å stappe sensorer, prosessorer og mikrofoner i noe som ligner en brille. I praksis har man tidligere gjerne endt opp med noe som ikke ser ut som en vanlig brille, som i tilfellet Google Glass.

For Oculaudio er det et viktig poeng at brillene skal se ut som vanlige briller. Et samarbeid med norske og internasjonale brilledesignere skal sørge for det.

Håpet er at det ferdige produktet skal se ut som en vanlig brille når det kommer i produksjon. Oculaudio jobber med ulike brilledesignere for å ta frem versjoner med ulikt designuttrykk. Foto: Oculaudio

Det er viktig, mener Austad. For mens briller gjerne er en motegjenstand, er høreapparater det motsatte. Ifølge en markedsanalyse Oculaudio har fått gjennomført, havner 10 prosent av alle utdelte høreapparat i en skuff.

Pyntegjenstander som briller har ifølge samme undersøkelse ikke så lang levetid.

– Briller lever i omtrent tre år. Da er du lei designen og kjøper nye, sier Austad.

Vil lansere i 2023

De har derfor satt opp en økonomisk levetid på tre år. Da skal økonomien i det hele i tillegg være bedre enn for dagens høreapparater. Samlet sett blir prisen over denne perioden fra 30 til 50 prosent lavere, mener han.

Brillene finansieres med en inngangspris og deretter et abonnement som varer i tre år. Dette abonnementet er nødvendig for å få tilgang til funksjonene i appen.

Oculaudio planlegger å lansere produktet kommersielt i løpet av første kvartal 2023. En større brukertest skal gjennomføres i løpet av andre halvår 2022. Så langt har de avtale med 150 testbrukere.

– Vi har også et kompetent team med eksperter innen audiologi og materialer. Brillene vil også være et godt tilskudd til cochlea-implantater, sier han.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2021