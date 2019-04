Disse norske sensorene skal nå være verdt 860 millioner

Gründer Erik Fossum Færevaag (41) hopper av sjefsstolen i det norske sensorselskapet Disruptive technologies og gir stafettpinnen videre til nederlenderen Raoul Wijgergangs (48). Samtidig prises den norske drømmen til 860 millioner kroner.

Fossum Færevaag forteller til DN at sjefsskiftet har vært planlagt lenge, og at de har jobbet med kontrakten med Wijgergangs siden i fjor sommer.

Kommer fra Silicon labs

48–åringen kommer fra den amerikanske halvlederprodusenten Silicon labs. Der har han jobbet med selskapets IoT–satsing.

Wijgergangs kom til Silicon Labs da han solgte startupen Z–wave til selskapet for nærmere to milliarder kroner i april 2018.

– Raoul har en solid historie bak seg som leder og utvikler av IoT industrien. Han er en pioner innenfor «smarte hjem»–markedet, der han utviklet et produkt og skapte en helt ny industri, sier Fossum Færevaag i en pressemelding.

Store ambisjoner

Gründer i Disruptive Technologies, Erik Fossum Færevaag, med et startkit bestående av de tre sensorene de vil konsentrere seg om først. Temperatur, trykk og nærhet.

Få norske elektronikksatsninger har så store planer som Disruptive technologies. De jobber for å bli en av de sentrale leverandørene av IoT–fastvare.

I en fremtid hvor alle slags dingser skal kommunisere med omverdenen, skal det norske selskapet ta en stor jafs av markedet som nå er i sin spede begynnelse.

Da TU intervjuet selskapet i fjor sommer fortalte Fossum Færevaag at produksjonslinjen deres har kapasitet til å produsere 10 000 sensorer i timen.

Produksjonslinjen i Tyskland er 35 meter lang og består av en lang rekke maskiner. Der blir de små printkortene befolket med ørsmå radioer, signalprosessorer og sensorelementer før de kobles til batteriet.

Rekordsmå sensorer

Alt kapsles til slutt inn og blir til de rekordsmå sensorene. Planen er å utvikle en serie sensorer basert på det samme prinsippet med radiokommunikasjon av data og ekstremt lang batterilevetid i et lite og billig format, skrev TU i fjor sommer.

Sensorene sender data til Disruptive technologies nettsky hvor alt bearbeides og sendes videre til kundene i formatet de selv velger.

– Jeg er stolt over å få lede Disruptive technologies inn i fremtiden. Erik har gjort en suveren jobb. Han har utviklet produksjonskapasitet på en måte som gjør at vi kan skalere raskt. Takket være hans visjon har vi nå en sterk posisjon i markedet. Vi forventer høy vekst de neste årene, sier Raoul Wijgergangs i pressemeldingen og fortsetter:

– Disruptive tilbyr meg en sjelden mulighet som et start–up på vei over i neste fase. Jeg ser frem til å begynne der, og lede organisasjonen videre.

Produksjonslinjen: Den nye produksjonslinjen i Tyskland som skal produsere de nye sensorene til Disruptive Technologies vil etterhvert kunne produsere 10 000 enheter i timen. Foto: Disruptive Technologies

Store kunder

Det norske selskapet jobber allerede med flere store kunder. Både Hafslund og Siemens er allerede med på teknologieventyret. Ambisjonen er at de robuste sensorene med ekstrem batterilevetid skal gi den norske gründerdrømmenen verdensherredømme.

– Spesielt har vi tro på temperatursensoren som dekker et område fra – 40 til + 85 grader. Det er vesentlig mer enn de fleste konkurrerende sensorene.

– Bare tenk på problemene rundt matsvinn og hvordan sanntids temperaturovervåkning kan redusere det når vi til enhver tid kan overvåke, men også kontrollere temperaturen der maten oppbevares, agrumenterte gründer Fossum Færevaag til TU i fjor sommer.

Han har ingen planer om å gi seg i selskapet, selv om han gir seg som øverste leder. Fremover skal han sitte i styret, og vil samtidig fokusere på teknologiutviklingen i Disruptive technologies.

Nederlenderen Raoul Wijgergangs (48) skal lede det norske selskapet videre.

– Jeg skal først og fremst sikre konkurransefordeler for oss. Det handler også om hvor langt man skal tenke, og hvilke verdier vi skal levere underveis. Der har vi vært flinke til nå, og det må vi videreføre. Det er en spennende oppgave, som jeg ser frem til, sier han til Dagens Næringsliv.

Milliardmarked

Styreleder Odd Johnny Winge sier til næringslivsavisen at alt for mange kvier seg for å gi fra seg makt i det som omtales som en kritisk vekstfase. Winge har ledererfaring fra både Tandberg og Cisco.

Han mener nederlenderen er rett mann for jobben, og tror han har erfaringen som trengs for å virkelig ta ut potensialet som ligger i teknologien.

Det er viktig om selskapet skal klare seg internasjonalt, mener han.

– Vi er svært fornøyd med å få Raoul på banen, som har god internasjonal erfaring, og levert på disse tingene før, sier han til DN.

Den rutinerte styrelederen mener IoT–markedet kan bringe inn milliardinntekter for den norske storsatsingen.

– Jeg tror selskapet har potensial til å bli kjempestort hvis man gjør dette riktig, sier Winge til DN.