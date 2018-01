Å reise til utlandet med jobb er ikke like ukomplisert i dag som det var for bare få år siden. Om du har med deg forretningssensitiv informasjon kan du nesten regne med at «noen» der ute vet at du reiser, og kommer til å gjøre alt de kan for å få tak i den. Derfor er det ekstremt viktig å ta en del forholdsregler både før du reiser, og etter at du har ankommet din destinasjon, advarer ekspertene digi.no har snakket med.