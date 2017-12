DNB bytter IT-direktør

Liv Fiksdal har jobbet i DNB siden 2003 og har vært konserndirektør for IT-operasjoner de siste fem årene. Hva hun skal gjøre nå er ukjent. Bilde: DNB

Storbanken har fra mandag foretatt en rekke endringer i konsernledelsen. Toppsjef Rune Bjerke blir sittende, men ut ryker blant annet konserndirektøren for IT og Operations de siste fem årene, Liv Fiksdahl.

Etterfølgeren heter Alf Otterstad, som fra i dag er konstituert konserndirektør for IT.

– Fiksdahl går ut av konsernledelsen. Vi rigger om litt på IT-siden hos oss. Tidligere har IT Operations vært et område. Nå får vi et mer rendyrket IT-område som Alf skal lede, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide til digi.no.

DNBs konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide beholder sin stilling, men banken foretar en rekke andre endringer i ledelsen. IT-direktøren gjennom fem år er ute. Bilde: DNB

Konstituert er også Rasmus Aage T. Figenschou, som skal lede et nytt forretningsområde kalt «new business» eller nye muligheter.

– Den enheten skal jobbe med mange av de nye teknologiplattformene, innenfor blant annet open banking, kundedata og en del av tingene som blir ekstremt viktig for banker i den nye strategiperioden vår, fortsetter Midteide og sikter til at DNB lanserte sine nye strategi i september.

Hvilken stilling den tidligere IT-direktøren Fiksdahl får videre kunne han ikke svare på.

– Det er ikke klart ennå.

Fiksdahl selv har foreløpig ikke svart på henvendelser fra digi.no. Ifølge DNB ligger det ingen dramatikk bak endringen.

Otterstad som følger i hennes fotspor blir av pressekontakten omtalt som veldig kompetent og dyktig, og med høy grad av teknologi- og forretningsforståelse. Alf Otterstad har også i flere år har sittet i ledergruppen for IT og Operations.

Den nye konsernledelsen i DNB ser slik ut: