DNB tror 5 000 arbeidsplasser vil ryke om få år: – Vi må bli bedre på teknologi

Rune Bjerke sier DNBs 10 000 ansatte og tillitsvalgte er heldige om de er flere enn 5 000 om fem år, og at det er et under om de er mer enn 5 000 om ti år.

Det var på en konferanse om styring i staten at DNB-sjef Rune Bjerke luftet sitt syn på bankens framtid, foran 800 ansatte i departementer og statlige virksomheter, melder Dagens Næringsliv.

– Jeg aner ikke hvordan DNB ser ut i 2025. Men hvis ikke vi klarer å være mer lønnsomme og bedre på teknologi enn konkurrentene, blir det usikre arbeidsplasser – det kan jeg love, sa konsernsjefen.

Roboter tar over

Det er ny teknologi som gjør bankens framtid så uviss.

Digitalisering, nettbank og telefonkontakt fører til at filialer legges ned, og Bjerke spår at roboter kan komme til å ta seg av store deler av kundeservicen framover.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide avviser at Bjerkes uttalelser kan tydes som en ny, konkret kuttplan for banken. «Vi har ingen konkrete nedbemanningsplaner i DNB, men kommer til å være færre ansatte i fremtiden på grunn av endret kundeatferd og digitalisering», skriver han i en epost til avisen.

På bankens hjemmesider framgår det at DNB har snaut 10 900 ansatte, mens de i 2011 var rundt 14 000 ansatte i konsernet.