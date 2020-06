DNBs transaksjonstrøbbel løst – nå får kundene penger på konto

DNBs problemer med transaksjoner er løst. Nesten alle berørte kunder har i løpet av natten fått penger på konto, mens resten får i løpet av onsdagen.

Et betydelig antall kunder i DNB opplevde at penger som skulle kommet på konto mandag, ikke var på plass. Problemet lå i en fil med transaksjonsdata – og gjaldt kun transaksjoner fra denne dagen.

Kjørte ut lønn

Onsdag morgen opplyser DNB at problemene er løst, og at de i løpet av natten har kjørt ut lønn, feriepenger og betalinger slik at pengene nå er tilgjengelige på konto for de aller fleste.

– 99 prosent av transaksjonene er gjennomført, og for resten av kundene gjør vi en ekstra kontroll for å sikre at beløpene blir riktige. Disse vil også bli tilgjengelige i løpet av dagen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Problemet rammet både bedrifts- og personkunder.