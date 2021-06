DNV har vedtatt en vekststrategi. Mye skal skje innen digital helse.

DNV er ingen nykommer på helsesiden. De har sertifisert og akkreditert prosesser på sykehus og institusjoner i over 20 år. I januar vedtok de en ny strategi for videre vekst for konsernet. Målet er å bli 45 prosent større innen 2025. 20 prosent av dette skal komme fra organisk vekst mens 25 prosent skal skje ved oppkjøp. Det meste vil komme på områder som store transformasjoner, avkarbonisering og digitalisering. Det siste er et område med svært stort potensial. Norge og Norden har kommet svært langt på digitalisering av helseløsninger, kanskje i motsetning til hva mange tror, selv om et område som bank og finans er kommet mye lenger.

Ingen nybegynner

Skal vokse voldsomt: Steve McAdam leder DNVs e-helsesatsing som på sikt skal bli det store konsernets tredje store forretningsområde Foto: Damir Cvetojevic

– Vi har jobbet med forskning og utvikling på dette området i flere år og er godt forberedt på å vokse innen digitale helseløsninger. Sammen med Oslo universitetssykehus har vi vært nest største partner i det det store Big Med-prosjektet som ser på hvordan vi kan utnytte genetiske og andre data for å tilby persontilpasset medisin, sier leder av DNVs e-helsesatsing, Steve McAdam.

DNV har kjøpt det norske teknologiselskapet Imatis, og skal ta norsk helseteknologi ut i verden. Teknologien sammenstiller og systematiserer informasjon fra pasienter, sensorer og systemer, for deretter å koble dette opp mot et Imatis-økosystem. Det brukes av helsefagarbeidere til å koordinere, delegere og kommunisere mer effektivt.

Vurdert mange

McAdam sier at før de kjøpte Imatis vurderte DNV rundt 500 ulike selskaper med tanke på oppkjøp. Derfor synes han det er flott at valget falt på en norsk bedrift som ligger så å si på dørstokken.

– De har kommet langt i å utvikle en digital helseplattform som benyttes på 80 prosent av alle norske sykehus og de har en god del internasjonale kontrakter. Med vår tilstedeværelse i over 100 land kan vi tilføre både et veldig stort nettverk og kapital for rask vekst, sier han.

DNV har ikke kjøpt hele selskapet. Det var viktig at gründer Morten Andresen ville fortsette i sin stilling som administrerende direktør i DNV Imatis.

– Vi legger ut på en betydelig vekstreise de neste årene med store, globale endringer. Jeg kan ikke forestille meg noen viktigere transformasjon enn digitaliseringen av helsesektoren. Vi ønsker å forme fremtiden for tillit og sikkerhet i bransjer der vi allerede har sterk tilstedeværelse, og i nye bransjer og fremvoksende markeder, sier DNVs konsernsjef og administrerende direktør, Remi Eriksen.

Enorm vekst over hele verden

Helsesektoren er en av de største og hurtigst voksende sektorene globalt. Det nye e-helsemarkedet forventes å vokse til totalt 310 milliarder dollar innen 2027, ifølge Data Bridge Market Research. Det ønsker DNV å få en bit av.

– Det forspranget vi har på mange e-helseområder i Norge og Norden er et svært godt utgangspunkt for vekst. Befolkning over hele verden eldes, og det mangler helsepersonell. Det er åpenlyst at digitalisering er viktig, både for å klare de enorme oppgavene, men også for å forbedre kvaliteten på dem. Jeg tror at dette kommer til å bli like stort for DNV som maritime og energisystemer, sier McAdam.