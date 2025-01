Dom mot rumenere for SMS-svindel er nå rettskraftig

– Dommen viser at det er mulig å avsløre gjerningspersoner i store svindelsaker, uansett hvilket land de opererer fra. Kriminelle som retter virksomheten sin mot norske borgere, skal ikke være trygge. Dommen sender et viktig signal til kriminelle grupper om at det er stadig økende risiko for å bli tatt, og at straffene er strenge, sier konstituert statsadvokat Jon Andre Hvoslef-Eide i Økokrim i en pressemelding.

De to rumenske mennene ble dømt til henholdsvis 3,5 og 4,5 års fengsel i fjor sommer. Den ene anket straffeutmålingen til lagmannsretten, som nå har forkastet anken.

Dommen er med det rettskraftig, og de to må fortsette å sone ut fengselsstraffen sin.

De to rettet bedrageriene sine mot norske brukere av Statens vegvesens selvbetjeningsportal for kjøp og salg av kjøretøy. De brukte teknisk avanserte hjelpemidler for å skjule sine spor på internett.

Totalt ble 423 nordmenn bedratt. Ved bruk av teknisk avanserte metoder tappet rumenerne ofrene for mer enn 10 millioner kroner, utbytte som de også ble dømt til å betale tilbake.

Økokrim åpnet etterforskning i saken etter en anmeldelse fra Statens vegvesen. Det resulterte i en omfattende storaksjon hvor 40 rumenske politifolk deltok på oppdrag fra Økokrim.