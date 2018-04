Domenehai ville ha 200.000 kroner for statens nye storsatsing. Så snudde han plutselig, og tilbød å selge til «spottpris»

I begynnelsen av mars lanserte Direktoratet for e-helse det nye nettstedet helsedata.org. Adressevalget ble som det ble etter at de ikke klarte å komme til enighet med en norsk domenehai om en rimelig salgssum for helsedata.no-domenet.

Etter at digi.no tok kontakt snudde mannen tvert, og tilbød seg å selge domenet til «spottpris».

– Til orientering har jeg nå informert direktoratet skriftlig om at de får overta bruksretten snarest mulig til den summen de hadde foreslått innledningsvis, skriver domenehaien i en SMS til digi.no tirsdag ettermiddag.

Hjelpe forskere med data

Portalen skal brukes til å utnytte data Norge samler inn om sine innbyggere igjennom det norske helsetilbudet. I dag finnes det i alt 17 medisinske registre, men det finnes ingen koordinering mellom dem.

Dette er et stort problem for akademikere som ønsker å drive medisinsk forskning på dataene som samles inn.

Helsedata.org skal gi forskere veiledning i hvordan de kan få tilgang til disse dataene. Nettstedet inneholder også en oversikt som viser hvilke registre som finnes og hvilke datatyper disse tilbyr.

Jobbet på spreng for å sikre seg domenet

Før helsedata.org ble lansert jobbet direktoratet for e-helse i kulissene for å kjøpe helsedata.no, men det skulle vise seg å bli vanskeligere enn først ventet.

«Domenet helsedata.no registrerte jeg i sin tid med tanke på å kunne bruke domenet på en måte som ville komme utnyttelse av helsedata til gode - enten kommersielt eller innen forskning.»

«Det er ikke helt riktig at domenet ikke er i bruk. Jeg har e-post på domenet i dag, men har ikke kommet så langt ennå at jeg benytter domenet aktivt utover det.», skriver mannen, som står registrert som eier av domenet i dag, i en epost til direktoratet i starten av februar.

I en annen epost fortsetter mannen som digi.no har valgt å anonymisere:

Ville ha 200 000 kroner

«Jeg har nå fått tid til å gjøre en grundigere vurdering av det jeg mener er verdien av bruksretten for domenet helsedata.no. Verdivurderingen er diskutert i fortrolighet med fagfolk innen både helseforskning og IT.»

«Det er ikke tvil om at ordlyden som ligger i domenenavnet helsedata.no har en unik verdi for den som vil tiltrekke interessenter innen helsedatafeltet - enten det er i dag, eller i fremtiden.»

Basert på overnevnte argumentasjonsrekke ønsket mannen 200 000 kroner for det norske topp-domenet. En alt for stiv pris mente Direktoratet for e-helse, som tilbød å betale ham 20 000 kroner.

«Takk for tilbudet. Det var noe under det jeg i utgangspunktet hadde regnet med.»

Portalen på helsedata.org skal brukes til å utnytte data Norge samler inn om sine innbyggere igjennom det norske helsetilbudet. Foto: Skjermdump

Direktoratet hamstret domener

Omtrent der stoppet dialogen mellom de to partene. Og rundt en måned etterpå lanseres helsedata.org – uten den alt for store oppmerksomheten.

– Av hensyn til brukerne av nytt nettsted, kjøpte vi før lanseringen de helsedata-domener som var tilgjengelige. Blant annet helsedata.org – som vi til slutt valgte som domene-navn for den nye nettsiden, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse til digi.no.

Til digi.no forklarer mannen at han registrerte domene for flere år siden da han så et forretningspotensiale i det norske toppdomenet.

God trafikk på .org-adresse

Han forsikrer digi.no om at han ikke er noen domenehai, og at han ikke har noen interesse av å fremstå som vanskelig.

– Jeg synes det er kjempeflott det som blir gjort, men tilbudet på 20 000 kroner tilsvarer to dagers konsulentjobb – etter skatt ville jeg ikke sitte igjen med mye gevinst, sa mannen til digi.no før han plutselig ombestemte seg, og valgte å tilby Direktoratet for e-helse bruksretten til domenet for 20 000 kroner.

Direktoratet for e-helse mener – til tross for at de innledningsvis var svært interessert i å kjøpe .no-domenet – at helsedata.org domenet har fungert godt. Erfaringene de har gjort seg viser at søkemotorene har hjulpet brukerne med å finne frem til nettstedet.

– Etter lansering har vi fått tilbud om å kjøpe domenet helsedata.no til endrede betingelser. Dette er noe vi vil vurdere og ikke har satt noen tidsfrist for. Det er vår oppgave å forvalte fellesskapets midler fornuftig, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i direktoratet til digi.no.