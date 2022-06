En 27 år gammel mann fra Danmark må i fengsel i fire år på grunn av sosial manipulering (social engineering) og ulovlig tvang. Det skriver domstolen i en kort pressemelding. I tillegg må han betale saksomkostninger og erstatning, fastslår retten i Herning.

Mer enn 500 krenkede personer er representert av fem advokater i retten. Mer enn 400 av dem har reist et erstatningskrav mot 27-åringen – i gjennomsnitt 40.000 kroner hver.

En rekke av dem har fått tilkjent en erstatning. Den høyeste erstatningen tilfaller seks av ofrene som er tilkjent 20.000 kroner av 27-åringen.

Omfattende misbruk av unge kvinner

Den 27 år gamle mannen innrømmet tidlig at han har stjålet 16.977 intime bilder og videoer av over 512 kvinner i Danmark.

Han lokket jentene til å gi fra seg passord under påskudd av å hjelpe dem. Dermed fikk han adgang til bilder de hadde tatt og bygget opp en ulovlig samling på tusenvis av filer og barnepornografisk materiale.

Det skjedde over en periode på mer enn ti år, fra 2010 til 2020, og de fleste ofrene var mellom 15 og 18 år gamle. Flere av dem har han gått på skole med, jobbet sammen med eller kjent i andre sammenhenger.

Vurderte forvaring

Aktor hadde bedt om forvaringsstraff for 27-åringen, men i juryen var det bare to som stemte for det og ti stemmer for en tidsbestemt straff, skriver Danmarks Radio.

Han delte også eller forsøkte å dele materialet videre til andre, men ble bare dømt for det i noen få av tilfellene fordi resten av sakene er foreldet.

Mannens forsvarsadvokat ber om 14 dagers betenkningstid i forhold til om han vil anke.