Donald Trumps sosiale nettverk ble «hacket» allerede før lansering

Bare noen timer etter at Donald Trump kunngjorde at han skulle starte sitt eget sosiale nettverk, dukket det ifølge The Independent opp falske brukere der – lenge før det skulle være mulig å registrere seg på «Truth Social», som det skulle hete.

Navn som «donaldtrump», «mikepence» og «donaldjtrump» dukket plutselig opp, og de var etter alle solemerker ikke tilhørende verken Donald Trump eller hans visepresident Mike Pence.

Et bilde postet av brukeren «donaldjtrump» viste for eksempel en bæsjende gris.

Ifølge Washington News Today var det Drew Harwell, en teknologijournalist i The Washington Post, som fant ut at han kunne få tilgang og opprette brukere selv om nettstedet ikke offisielt var lansert ennå.

Senere fikk også Mikael Thalen, en reporter for The Daily Dot, etablert en konto med kallenavnet @donaldtrump.

Domenet skal siden ha blitt tatt ned.

Skulle ikke åpne før tidligst i november

«Truth Social» skulle ikke åpne før i november, og da kun for utvalgte brukere. Først i begynnelsen av 2022 skulle det sosiale nettverket gradvis åpne for spesielt interesserte.