Dropp unødvendige tabeller og «float». Her får du en innføring i «Flexbox»

For en del år siden, etter at bruken av rammer (frames) gikk av moten, var det vanlig å bruke tabeller når man skulle dele inn websider i ulike seksjoner. Selv om dette – med celler som spenner over flere kolonner eller rader – hadde det med å skape litt vanskeligheter for utviklerne, gjorde det nytten, fordi sidene stort sett skulle vises på pc-skjermer.

Riktignok var det nok litt forskjell på oppløsningen til disse skjermene. Men tok man utgangspunkt i skjermer med relativt lav oppløsning, ville sidene se brukbare ut hos de aller fleste.

Den mobile weben, og da særlig med introduksjonen av smartmobiler, endret dette. Nå skulle websidene også kunne leses på små skjermer med dårligere oppløsning enn selv de dårligste pc-skjermene.