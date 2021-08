Dropper støtte for Internet Explorer

Microsoft avslutter støtte for nettleseren Internet Explorer 11 i Microsoft 365. Dette er i tråd med Microsofts tidslinje for utfasing av Internet Explorer.

Fra nå av blir Microsoft 365 og tilhørende produkter utviklet utelukkende for moderne nettlesere, skriver The Register.

Neste år har Microsoft varslet at de vil levere det endelige nådestøtet for nettleseren. 15. juni 2022 kuttes Internet Explorer-støtten også i Windows 10.

Beholder støtte

Det betyr ikke at all IE-funksjonalitet blir ubrukelig over natta. I selskapets eget forum får brukerne beskjed om at de ikke kan forvente nye funksjoner og at den daglige brukeropplevelsen vil bli progressivt dårligere fram til det tidspunktet der apper og tjenester blir frakoblet.

Microsoft lover også bakoverkompatibilitet til Internet Explorer fram til 2029 for selskaper som ikke har klart å kvitte seg med interne apper som kjører Active X, og de lover sikkerhetsoppdateringer til IE11 ut livssyklusen for den Windows-versjonen den er installert i.

Ingen nettleser har vært mer elsket, og senere forhatt, enn Internet Explorer. Det første høres kanskje ut som en litt drøy påstand, men Internet Explorer var en gang en svært populær nettleser. Ikke bare fordi den fulgte med Windows, men også fordi den fungerte godt og lenge var et satsingsområde for Microsoft, noe som førte til mye innovasjon.

