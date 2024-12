Den nye avtalen trer i kraft fra starten av 2027, og løper til 2031, med mulighet for to års forlengelse, til 2033.

– Avtalen er svært viktig for samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge. I en stadig mer krevende hverdag er Nødnett et kritisk verktøy for nødetater og andre beredskapsaktører, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB i en pressemelding.

Motorola opplyser i en melding selskapet har sendt ut, at avtaleforlengelsen er verd 1,78 milliarder kroner.

Avtalen betyr at mer enn 60.000 brukere fra nød- og beredskapsetatene har tilgang til tjenestene systemet gir, inntil den nye løsningen for nød- og beredskapskommunikasjon er klar.

Det er sannsynligvis den siste avtalen som inngås om driften av dagens Tetra -baserte nødnett. Om få år skal nemlig dagens Nødnett erstattes av en løsning der Nødnett er lagt inn i de ordinære mobilnettene.

De første medarbeiderne skal etter planen begynne å bruke den nye løsningen i 2028, og målet er at overføringen av brukere til det nye nødnettet skal være ferdig i god tid før 2031, har nødnettsjef, Eline Palm Paxal forklart Digi.

Motorola har har hatt avtale med Nødnett siden 2012.

– Vi er stolte over å videreføre samarbeidet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og vi ser fram til å bidra til økt trygghet i hele Norge i årene som kommer, sier Michael Kaae i Motorola Solutions.