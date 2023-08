DSB har ikke en klar årsak til nødvarsel-problemene

– Dette varselet synes å ha gått lenger enn det som avsender har tenkt, og det er blitt sendt flere ganger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og politiet undersøker de hva som har skjedd.

– Det er flere ulike distrikter som er involvert. Vi må se på om det er noen «hiccups», «bugs» eller flaskehalser som gjorde at det ble publisert ut til for mange.

– Riktig å sende nødvarsel

Det meldes også at folk har blitt vekket om natten av varselet.

– Det skal ikke skje, sier Aarsæther.

Det er politiet som har sendt ut nødvarselet i samråd med statsforvaltere.

– Jeg synes det var en helt riktig vurdering av politiet å sende nødvarsel med et sånt bakteppe som dette. Norge har ikke sett makan til værmelding, og her må folk få beskjed, sier Aarsæther.

Ikke mulig med presis avgrensning

I en pressemelding skriver DSB at det ikke er mulig å avgrense nødvarsel helt konkret.

– Et nødvarsel sendes ut i et aktuelt geografisk område med en valgt gyldighet som kan vare mange timer. Dette gjøres for å sikre at personer som beveger seg inn i et område hvor det er sendt ut nødvarsel, også får varslet etter at det ble sendt ut, skriver de.

DSB er også kjent med at folk i områder med rødt farevarsel, ikke ble varslet.

– Årsaken kan være at den enkelte ikke har hatt dekning, ikke har tilgang på 4G eller 5G eller at telefonen ikke støtter systemet. Det kreves en nylig oppdatert mobiltelefon for å kunne motta nødvarsel, skriver de.